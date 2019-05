Pobyt vo Francúzsku zmenil M.R. Štefánika z republikána na monarchistu

Na archívnej snímke Milan Rastislav Štefánik. Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Milan Rastislav Štefánik prežil vo Francúzsku 15 rokov. Stal sa rešpektovaným občanom, ktorý mal prístup do najvyšších poschodí francúzskej politiky. Napriek tomu ho pobyt v tejto krajine zmenil z republikána na monarchistu. V rozhovore pre TASR to povedal Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).konštatoval Kšiňan, ktorý sa vo svojich výskumoch zaoberá osobnosťou Štefánika.Podľa Kšiňana presadzoval Štefánik to, aby bol na čele československého štátu monarcha.vysvetlil Kšiňan.Štefánikove názory boli v protiklade s predstavou liberálnej republiky, ktorú napokon presadil neskorší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Štefánik ho síce veľmi obdivoval, no ku koncu prvej svetovej vojny začal mať na neho kritický pohľad. „zdôraznil Kšiňan.Začiatkom mája 1919 sa Štefánik vracal do vlasti, kde sa chcel zapojiť do politického života.“ povedal Kšiňan.Osudný let 4. mája 1919 sa skončil tragickou smrťou Štefánika. Podľa Kšiňana aj tento fakt prispel k jeho nadčasovej popularite.“ dodal Kšiňan.