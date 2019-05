Premiér: Mnohé americké firmy plánujú v SR rozvíjať svoje aktivity

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini počas stretnutia so zástupcami amerických spoločností v rámci návštevy Spojených štátov amerických 2. mája 2019 vo Washingtone. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Washington 3. mája (TASR) - Všetky americké firmy, s ktorými sa stretol slovenský premiér Peter Pellegrini počas svojej aktuálnej cesty v Spojených štátoch, sú veľmi spokojné so svojimi aktivitami na Slovensku." uviedol vo štvrtok (2.5.) po stretnutí s podnikateľmi vo Washingtone.Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia najväčších amerických firiem, ktoré sú aktívne na Slovensku a zamestnávajú u nás desiatky tisíc ľudí. Išlo napríklad o U.S. Steel, IBM, AT&T alebo Amazon." zhodnotil Pellegrini.Hovorili však aj o oblastiach, ktoré podnikateľov trápia. Premiér spomenul napríklad časť slovenského zákonníka práce, ktorá dovoľuje založiť odborovú organizáciu vo firme aj malému počtu pracovníkov, ktorí nereprezentujú väčšiu časť zamestnancov.priblížil premiér.Prítomných podnikateľov podľa svojich slov informoval aj o nových 21 opatreniach pre priemysel, ktoré budú garantovať stabilnejšie a predvídateľnejšie legislatívnejšie prostredie." vysvetlil.S predstaviteľmi U.S. Steel, ktorých košická fabrika v máji zatiaľ na obdobie jedného mesiaca zaviedla skrátený pracovný týždeň, bližšie o ich budúcnosti na Slovensku podľa Pellegriniho nehovorili. S firmou však mávajú na Slovensku pravidelné stretnutia a komunikáciu.myslí si premiér.Odvolal sa pritom na vyjadrenie vedenia spoločnosti, podľa ktorého je skrátený pracovný čas reakciou na aktuálny vývoj na trhu s oceľou. "zdôraznil Pellegrini a ocenil, že k tomuto kroku došlo aj po dohode s odborármi.dodal.V oblasti obranného priemyslu momentálne SR podľa Pellegriniho s americkými spoločnosťami nerokuje o ďalších nákupoch a investíciách nad rámec toho, čo už je dohodnuté, teda stíhačiek F-16 a vrtuľníkov Black Hawk. Všetci podľa neho vnímajú, že taká malá ekonomika ako Slovensko má svoje limity. "" dodal predseda slovenskej vlády.