Počas bežnej kontroly našla polícia 41 migrantov ukrytých v dodávke, vodiča zatkla

Polícia v Severnom Macedónsku našla pri bežnej cestnej kontrole 41 migrantov ukrytých v dodávke. Vodiča vozidla, ktorého identifikovala ako 20-ročného Srba, zatkla.

11.12.2021 (Webnoviny.sk) -Vo vyhlásení v sobotu polícia uviedla, že dodávku zastavili v piatok v noci na mýtnej stanici na diaľnici pri meste Negotino. Vo vozidle bolo 41 migrantov z Kuby a Indie, medzi nimi aj päť detí.Previezli ich do hlavného centra pre migrantov v meste Gevgelija. Predpokladá sa, že do Severného Macedónska prišli z Grécka a deportujú ich naspäť.Severné Macedónsko je niekdajší hlavný bod na trase pre nelegálnych migrantov snažiacich sa dostať do bohatších európskych krajín. S príchodom pandémie ochorenia COVID-19 a prísnymi kontrolami na hraniciach z posledného roka však migranti čoraz viac upriamujú pozornosť na Albánsko, kam sa pokúšajú dostať z Grécka.