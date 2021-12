Protesty proti ťažbe lítia v Srbsku pokračujú, demonštranti zablokovali cesty po tretí raz

Environmentálni demonštranti v Srbsku zablokovali po tretí víkend v rade cesty na protest proti plánom ťažby lítia.

Napriek tomu, že vláda v snahe upokojiť protesty vyhovela kľúčovým požiadavkám organizátorom, vyšli aj v zlom počasí blokovať cesty v Belehrade a ďalších mestách tisícky ľudí. Protestujúci chcú, aby vláda úplne odstránila akúkoľvek možnosť spoločností iniciovať ťažobné projekty.

Rozpor medzi lídrami

Environmentálne problémy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2021 (Webnoviny.sk) -Ekológovia tvrdia, že ťažba lítia, ktoré je kľúčovým komponentom batérií pre elektromobily, spôsobuje obrovské škody v banských oblastiach.Na sobotňajšom proteste bolo menej ľudí ako počas predošlých dvoch víkendov. Podľa agentúry AP to odzrkadľuje rozpor medzi lídrami protestov o ďalšom postupe.Srbské úrady stiahli dva kľúčové zákony, ktoré podľa aktivistov mali napomôcť nadnárodnej ťažobnej spoločnosti Rio Tinto otvoriť baňu na západe krajiny, ktorý je bohatý na lítium. Navrhované zákony sa týkali vyvlastňovania majetku a pravidiel referenda.Prezident Aleksandar Vučič označil pokračovanie protestov za politické a skonštatoval, že ľudia budú mať možnosť vyjadriť svoje preferencie počas budúcich volieb v apríli.Srbsko musí riešiť svoje environmentálne problémy, aby postúpilo k členstvu v Európskej únii (EÚ), pripomína agentúra AP. Vučič povedal, že chce, aby sa krajina pripojila k EÚ, no zároveň podporuje úzke vzťahy s Ruskom a Čínou vrátane čínskych investícií do baní, tovární a infraštruktúry.Otázky životného prostredia sa dostali do pozornosti verejnosti v Srbsku a ďalších balkánskych štátoch pre nahromadené problémy, ako sú znečistenie ovzdušia a vody. Demonštranti tvrdia, že úrady uprednostňujú záujmy zahraničných investorov a zisky pred ochranou životného prostredia.