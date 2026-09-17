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 24hod.sk    Šport

17. septembra 2026

Počas cvičenia náhle odpadla a neskôr zomrela. Bývalá futbalistka bola tehotná a čakala prvé dieťa


Tagy: Cvičenie Tehotensto Úmrtie

Jednu sezónu si obliekala dres ženského tímu českého Slovácka, kde v piatich zápasoch rozvlnila sieť v jednom prípade. Bývalá futbalistka Kayla Saager-Beckleyová nečakane zomrela vo veku 30 rokov. V ...



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umrtie e1789637256711 17.9.2026 (SITA.sk) - Jednu sezónu si obliekala dres ženského tímu českého Slovácka, kde v piatich zápasoch rozvlnila sieť v jednom prípade.


Bývalá futbalistka Kayla Saager-Beckleyová nečakane zomrela vo veku 30 rokov. V tom čase bola tehotná a s manželom čakali svoje prvé dieťa.

Túto zdrvujúcu správu oznámil hlavný tréner futbalového tímu Tulsa Tre Lamb. Osudným sa jej stalo cvičenie a neskôr ju našli bez známok života.

"Bol to pre nás ako trénerský štáb nesmierne ťažký týždeň. Mala 30 rokov. Bola tehotná a čakala ich dcéru Sawyer. Pre náš tím je to veľmi náročné. Uctili sme si jej pamiatku spomienkovým stretnutím a rovnako to bude aj pri najbližšom zápase," uviedol kouč.

"Kayla bola nebezpečnou a dynamickou útočníčkou s výnimočným citom pre strieľanie gólov a jej prínos pomohol zvýšiť konkurencieschopnosť i úroveň. Dodnes staviame na základoch, ktoré pomohla vybudovať. Mimo ihriska bola známa svojím veľkým srdcom a veľkou láskou k rodine. Táto strata nás hlboko zasiahla a vyjadrujeme úprimnú sústrasť a podporu jej rodičom. Odpočívaj v pokoji," uviedla kormidelníčka Binghamtonskej univerzity, kde kedysi Saager-Beckleyová pôsobila.

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Po skvelých výkonoch v USA sa presunula do Európy. Jednu sezónu si obliekala dres ženského tímu českého Slovácka, kde v piatich zápasoch rozvlnila sieť v jednom prípade.

Následne sa začala venovať trénerstvu a štyri roky pôsobila v realizačnom tíme na univerzite Troy v Alabame, kde zároveň získala magisterský titul v odbore zdravotná a telesná výchova. V poslednom čase sa venovala vyhľadávaniu a náboru futbalových talentov.

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Zdroj: SITA.sk - Počas cvičenia náhle odpadla a neskôr zomrela. Bývalá futbalistka bola tehotná a čakala prvé dieťa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cvičenie Tehotensto Úmrtie
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