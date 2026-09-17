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17. septembra 2026
Molčan už v minulosti v Davisovom pohári zdolal Tsitsipasa. Košický duel však bude podľa neho úplne iný
Tagy: Davisov pohár
Zaujímavosťou je, že po 24 rokoch nehrajú slovenskí tenisti domáci zápas v Bratislave. Duel proti Grékom sa uskutoční v Košiciach. Slovenskí tenisti už počas víkendu absolvujú duel I. svetovej ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Zaujímavosťou je, že po 24 rokoch nehrajú slovenskí tenisti domáci zápas v Bratislave. Duel proti Grékom sa uskutoční v Košiciach.
Slovenskí tenisti už počas víkendu absolvujú duel I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Súboj sa uskutoční v košickom NTC. Kapitán Tibor Tóth na duel nominoval Alexa Molčana, Norberta Gombosa, Miloša Karola a Lukáša Pokorného, k tejto štvorici sa pridal už aj Andrej Martin.
Slovákov čaká náročný zápas proti súperovi, v ktorého kádri je aj Stefanos Tsitsipas. Cieľom však je zvíťaziť a vybojovať si postup do budúcoročnej kvalifikácie Davisovho pohára. "Jediným cieľom je vyhrať, aby sme mohli vo februári opäť bojovať o postup do najvyššej skupiny. Ideme si za tým," uviedla podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) slovenská mužská singlová jednotka Alex Molčan, ktorému v rebríčku ATP patrí 94. priečka.
"Posledné turnaje mi síce úplne nevyšli, ale nemyslím si, že by som bol mimo formy. Taký je jednoducho šport. Som pozitívne naladený, príprava sa začala pred pár dňami a cítim sa fajn. Na antuke sa mi prirodzene hrá najlepšie, tak dúfam, že naša dobrá tréningová práca bude pokračovať a na zápasy sa už veľmi teším," prezradil 28-ročný rodák z Prešova. "V Davis Cupe sa dokážem skoncentrovať tak, že podám najlepší výkon. Verím, že to tak bude aj proti Grécku," pokračoval.
Tenisoví fanúšikovia si isto stále pamätajú triumf Molčana nad Tsitsipasom v roku 2023 v súboji DP v Aténach. "Bol to skvelý zážitok. Hralo sa na olympijskom štadióne a zdolať hráča takých kvalít v reprezentácii bolo úžasné. Odvtedy však prešli tri roky a teraz to bude úplne iný zápas. Stefanos sa opäť chytil a hrať proti nemu bude extrémne náročné. Súboj bude ťažký, no veríme v to najlepšie," myslí si Molčan.
Prezradil aj to, v čom bude podľa neho tohtotýždňový zápas v Košiciach iný v porovnaní s duelom spred troch rokov. "Pred troma rokmi mali Gréci okrem Tsitsipasa, ktorý bol vtedy piaty na svete, len hráčov mimo širšej špičky. Dnes je to iné – Stefanos sa síce zosunul v rebríčku nižšie, no ich druhý hráč Sakellaridis urobil obrovský posun vpred. Tímovo sú určite silnejší. Na druhej strane, ja, Gombi aj ostatní nominovaní chlapci máme svoju kvalitu. Papierové predpoklady sú jedna vec, no reprezentovať svoju krajinu prináša úplne inú realitu," zhodnotil.
V porovnaní s predchádzajúcim vzájomným stretnutím budú mať výhodou podpory z hľadiska slovenskí tenisti. Zaujímavosťou je, že po 24 rokoch nehrajú Slováci doma v Bratislave. "Veľmi sa teším. Pochádzam z Prešova, takže Košice sú pre mňa prakticky domovom. Verím, že nás príde podporiť plný dom. Zmena prostredia nám môže veľmi pomôcť. V Bratislave každý po tréningu či zápase odbieha domov a tím je trošku roztrieštený. V Košiciach budeme všetci spolu na jednom mieste, čo nás ako kolektív ešte viac zocelí. Máme skvelú partiu po ľudskej stránke, takže si to užívame ešte viac," poznamenal Molčan.
Zdroj: SITA.sk - Molčan už v minulosti v Davisovom pohári zdolal Tsitsipasa. Košický duel však bude podľa neho úplne iný © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí tenisti už počas víkendu absolvujú duel I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Súboj sa uskutoční v košickom NTC. Kapitán Tibor Tóth na duel nominoval Alexa Molčana, Norberta Gombosa, Miloša Karola a Lukáša Pokorného, k tejto štvorici sa pridal už aj Andrej Martin.
Slovákov čaká náročný zápas proti súperovi, v ktorého kádri je aj Stefanos Tsitsipas. Cieľom však je zvíťaziť a vybojovať si postup do budúcoročnej kvalifikácie Davisovho pohára. "Jediným cieľom je vyhrať, aby sme mohli vo februári opäť bojovať o postup do najvyššej skupiny. Ideme si za tým," uviedla podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) slovenská mužská singlová jednotka Alex Molčan, ktorému v rebríčku ATP patrí 94. priečka.
"Posledné turnaje mi síce úplne nevyšli, ale nemyslím si, že by som bol mimo formy. Taký je jednoducho šport. Som pozitívne naladený, príprava sa začala pred pár dňami a cítim sa fajn. Na antuke sa mi prirodzene hrá najlepšie, tak dúfam, že naša dobrá tréningová práca bude pokračovať a na zápasy sa už veľmi teším," prezradil 28-ročný rodák z Prešova. "V Davis Cupe sa dokážem skoncentrovať tak, že podám najlepší výkon. Verím, že to tak bude aj proti Grécku," pokračoval.
Tenisoví fanúšikovia si isto stále pamätajú triumf Molčana nad Tsitsipasom v roku 2023 v súboji DP v Aténach. "Bol to skvelý zážitok. Hralo sa na olympijskom štadióne a zdolať hráča takých kvalít v reprezentácii bolo úžasné. Odvtedy však prešli tri roky a teraz to bude úplne iný zápas. Stefanos sa opäť chytil a hrať proti nemu bude extrémne náročné. Súboj bude ťažký, no veríme v to najlepšie," myslí si Molčan.
Prezradil aj to, v čom bude podľa neho tohtotýždňový zápas v Košiciach iný v porovnaní s duelom spred troch rokov. "Pred troma rokmi mali Gréci okrem Tsitsipasa, ktorý bol vtedy piaty na svete, len hráčov mimo širšej špičky. Dnes je to iné – Stefanos sa síce zosunul v rebríčku nižšie, no ich druhý hráč Sakellaridis urobil obrovský posun vpred. Tímovo sú určite silnejší. Na druhej strane, ja, Gombi aj ostatní nominovaní chlapci máme svoju kvalitu. Papierové predpoklady sú jedna vec, no reprezentovať svoju krajinu prináša úplne inú realitu," zhodnotil.
V porovnaní s predchádzajúcim vzájomným stretnutím budú mať výhodou podpory z hľadiska slovenskí tenisti. Zaujímavosťou je, že po 24 rokoch nehrajú Slováci doma v Bratislave. "Veľmi sa teším. Pochádzam z Prešova, takže Košice sú pre mňa prakticky domovom. Verím, že nás príde podporiť plný dom. Zmena prostredia nám môže veľmi pomôcť. V Bratislave každý po tréningu či zápase odbieha domov a tím je trošku roztrieštený. V Košiciach budeme všetci spolu na jednom mieste, čo nás ako kolektív ešte viac zocelí. Máme skvelú partiu po ľudskej stránke, takže si to užívame ešte viac," poznamenal Molčan.
Zdroj: SITA.sk - Molčan už v minulosti v Davisovom pohári zdolal Tsitsipasa. Košický duel však bude podľa neho úplne iný © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Davisov pohár
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