Počas Dňa železnice môžu ľudia v Humennom nahliadnuť do rušňového depa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Humenné 24. augusta (TASR) - Počas šiesteho ročníka Dňa železnice dostanú deti i dospelí v Humennom možnosť nahliadnuť do priestorov, ktoré sú počas roka neprístupné, a uvidieť miesta, kde vlaky 'parkujú', opravujú či udržiavajú. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom otvorí v sobotu (25.8.) od 9.00 h do 17.00 h pre verejnosť brány rušňového depa. Slávnostné otvorenie podujatia bude o 10.15 h. Novinkou aktuálneho ročníka je popoludňajší koncert a autogramiáda skupiny S Hudbou Vesmírnou. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký.Počas podujatia ZSSK predstaví novinku v diaľkovej doprave, ktorou je najmodernejší elektrický rušeň na Slovensku Vectron. Ten pravidelne jazdí na trati Bratislava – Košice. Do Humenného ho dopravia pomocou naftovej lokomotívy, keďže elektrifikovaná trať končí už v Bánovciach nad Ondavou.priblížil Kováč.V špeciálnom zákaznícko-informačnom centre získajú návštevníci všetky informácie o službách ZSSK a o meste Humenné. Pozrieť si budú môcť aj železničné modely, výstavu historických cestovných lístkov a cestovných poriadkov, ako aj makety moderných naftových motorov v reálnej veľkosti.V programe sa predstavia i 50-členný dychový orchester z Poľska a 35 tanečníkov z Ukrajiny.