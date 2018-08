Projekt Škola otvorená všetkým chce presadiť inkluzívne vzdelávanie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich postojov vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa usiluje o presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.uviedol garant v prostredí základných škôl Pavol Kočiš. Príkladom je celodenný výchovný systém aplikovateľný v akýchkoľvek podmienkach. Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní prostredníctvom popoludňajších voľnočasových aktivít. Súčasťou nich je tiež príprava na vyučovanie.uviedol rezort školstva.Výhodou projektu je personálna pomoc v podobe pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Tí sú zapojení nielen do celodenného výchovného systému a v prípade potreby uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. Vďaka projektu pôsobilo v minulom školskom roku na školách celkovo 529 pedagogických asistentov a odborných zamestnancov.Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už u detí v predškolskom veku. Z toho dôvodu sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné školy. Súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl sú preto aj rôzne stimulačné programy, ktoré pomáhajú deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy.poznamenala Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl, s tým, že práve týmto deťom je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania.Projekt potrvá do konca novembra 2019 a je realizovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.