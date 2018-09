Počas Európskeho týždňa mobility bude MHD v Bratislave zadarmo

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. septembra (TASR) – Bratislava sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa koná každoročne od 16. do 22. septembra. Vodiči sa môžu tešiť na možnosť bezplatného cestovania v MHD a na zľavnenú prímestskú dopravu. TASR o tom informoval bratislavský magistrát.Tohtoročná kampaň ETM bude zameraná na tému. Hlavné mesto v tomto smere v rámci podpory alternatívnej dopravy umožní v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) aj tento rok cestovať v MHD zadarmo pre všetkých vodičov motorových vozidiel. Na jazdu zadarmo v dopravných prostriedkoch MHD bude stačiť preukázanie sa platným vodičským preukazom, ktorý bol vydaný v štátoch EÚ. Na medzimestské linky 801, 901 a na nočné spoje MHD sa zľava vzťahovať nebude a bude platiť štandardná tarifa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).Od 16. do 22. septembra vrátane budú môcť obyvatelia cestovať v IDS BK na regionálnych linkách Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a autobusového dopravcu Slovak Lines s 50-percentnou zľavou zo základného cestovného bez nutnosti preukazovania sa platným vodičským preukazom. Do akcie sa zapojí aj vlakový dopravca RegioJet, ktorý ponúkne jednodňovú stopercentnú zľavu v sobotu 22. septembra v regionálnych vlakoch RegioJet linky S70 na trase Komárno - Bratislava.Záujemcovia môžu využiť aj bratislavský mestský projekt zdieľaných bicyklov bikesharing, ktorý bol spustený minulý týždeň. K dispozícii bude aj carsharing, ktorý spustili už minulý rok. Projekt up! city realizovaný na Námestí SNP pred Starou tržnicou ako forma zdieľanej dopravy by mal pomôcť k zlepšeniu mobility v meste, ako aj čistejšiemu ovzdušiu.DPB si v rámci ETM pripravil deň otvorených dverí vo svojej vozovni Jurajov dvor. Ten sa bude konať v sobotu 22. septembra v čase od 10.00 do 16.00 h. Súčasťou programu bude aj prehliadka nových i historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy.