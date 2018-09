Volkswagen chce do roka 2022 vyrábať 27 elektrických modelov

Elektromobil e-UP. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Wolfsburg/Drážďany 16. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen chce urýchliť svoj prerod na významného výrobcu elektromobilov. Do roka 2022 sa má začať výroba 27 modelov štyroch značiek, ktoré budú stáť na vlastnej koncernovej platforme. Povedal to člen predstavenstva pre elektrickú mobilitu Thomas Ulbrich v rozhovore pre interný časopis.Platforma predstavuje modulárnu stavebnicu pre elektricky poháňané autá (MEB), ktorú VW predstaví v pondelok (17.9.) v Drážďanoch. V prvej vlne do roka 2022 bude na tejto stavebnici postavených zhruba 10 miliónov koncernových automobilov.Prvý plne elektrický model radu ID vyjde koncom roka 2019 z pásov v Zwickau. V minulom roku koncern oznámil, že do vývoja elektromobilov, autonómnych vozidiel, nových služieb a digitalizácie do roka 2022 investuje viac než 34 miliárd eur. Podľa skorších informácií majú koncernové značky do roka 2025 uviesť na trhu vyše 80 nových modelov s elektrickým motorom. Do roka 2030 má byť elektrifikovaná celá modelová ponuka.Zwickau sa má vďaka investíciám 1,2 miliardy eur stať prvou fabrikou, ktorá bude vyrábať výlučne elektromobily. Braunschweig má zas ročne vyprodukovať pol milióna batérií a v Salzgitteri vzniká pilotná linka na výrobu akumulátorových článkov. V Drážďanoch sa predstaví aj tzv. Volks-Wallbox, čiže zásuvka na domáce nabíjanie elektromobilov, ktorá umožní v priebehu 30 minút nabiť batériu na 80 %.