Počas leta hmyz útočí častejšie, bodnutie môže spôsobiť smrť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Alergické reakcie spôsobené bodnutím drobného hmyzu sa vyskytujú počas letných mesiacov oveľa častejšie. Extrémne silná alergická reakcia človeka na určitý alergén môže viesť až k smrti. TASR na to upozornila imunoalergiologička Adriana Kondrlíková.spresnila Kondrlíková. Vysvetlila, že ide o extrémne silný a náhly alergický šok sprevádzaný poruchami krvného obehu alebo dýchania spojený s opuchom kože či zrýchleným srdcovým rytmom.Podľa imunoalergiologičky je životne dôležité, aby silní alergici mali vždy pri sebe pohotovostný balíček. Jeho obsah tvorí adrenalínové pero, ktoré je na lekársky predpis a čiastočne ho hradí zdravotná poisťovňa, účinné antihistaminikum, kortikosteroid vo forme tabliet a v prípade astmatika aj inhalačný prípravok proti obštrukcii dýchacích ciest.Ak dôjde k anafylaktickému šoku, postihnutému musíme podať prvú pomoc. Jej hlavným cieľom je zachovanie základných životných funkcií, a to dýchania a krvného obehu. Potom treba podľa zdravotníckych záchranárov okamžite privolať pomoc. Postihnutého je nutné položiť do protišokovej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami nad úrovňou hlavy.uviedli záchranári.