Kunsthalle Bratislava otvára výstavu Orly a holubice

Bratislava 16. augusta (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB) otvorí v piatok 17. augusta rozsiahlu medzinárodnú výstavu s názvom Orly a holubice, ktorá predstaví výber diel 16 slovenských a nemeckých vizuálnych umelcov a umelkýň. Výstavný projekt vznikol v kooperácii s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti jeho 25. výročia pôsobenia na Slovensku. Výstava bude otvorená do 28. októbra.Názov výstavy Orly a holubice je inšpirovaný vplyvom týchto operencov na tvorbu národných symbolov. Národná a štátna symbolika vždy vzniká v konkrétnom čase a priestore a jej význam je pohyblivý. Rovnaké symboly môžu byť v rozličných súvislostiach vnímané ako kladné, neutrálne či celkom naopak, ako záporné.Problematike symbolov sa venujú aj vystavujúci umelci. Časť vystavujúcich vytvorila nové diela priamo na podnet projektu Orly a holubice. Monika a Bohuš Kubinskí siahli po motíve holubice, no v tomto prípade nie je spájaná s proklamovanou slovenskou mierumilovnou povahou, ale s holubníkom ako symbolom chaosu. Do ankety sa diváci môžu zapojiť počas trvania výstavy priamo na mieste.Výstava tiež tematizuje kultúrnu výmenu, ktorá býva často oslavovaná i zatracovaná. Vyhrotená debata, v ktorej na seba narážajú predstavy o čistote národnej identity s diskusiou o pozitívach a negatívach multikultúrneho miešania, je rovnako prítomná v Nemecku, ako aj na Slovensku, kde je pomerne nová. Kultúrna výmena nastoľuje komplikované otázky národnej identity a vlastenectva. Aj súčasné umenie dokáže byť prostriedkom medzikultúrnej komunikácie, nie stretu, ale stretnutia kultúr. Výstava reaguje na tieto témy s humorom, hravou a otvorenou formou. Snahou dvojice kurátorov je pomôcť divákom k otvorenejšiemu vnímaniu tejto problematiky.Výstava Orly a holubice netradične vystupuje z galerijných priestorov von a je obohatená o diela umiestnené vo verejnom priestore. Na priečelí domu umenia pozornosť pútajú veľkoformátové tlače slávneho nemeckého umelca Hansa Haackeho, ktoré reflektujú tému národa a jeho problematickej definície. Dielo bolo vystavené aj na prestížnej prehliadke Documenta 14 (Kassel, Atény) v roku 2017. Priamo pred vstupom do hlavnej budovy KHB je inštalovaný obytný príves, ktorý výtvarník Tomáš Džadoň pretvoril na tradičnú slovenskú drevenicu s dokonalou ilúziou folklórnej izby, do ktorej môžu návštevníci vstúpiť.povedala pre TASR kurátorka výstavy Lenka Kukurová.dodal druhý z dvojice kurátorov Omar Mizra.