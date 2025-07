Počas letných mesiacov stúpa počet krádeží vlámaním. Policajti radia, ako im predísť

Ľudia sa dopúšťajú viacerých chýb

Pochváľte sa až po návrate

8.7.2025 (SITA.sk) - S príchodom letnej dovolenkovej sezóny upozorňuje Policajný zbor SR na zvýšené riziko vlámaní do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov. Ako policajti upozorňujú na sociálnej sieti, štatistiky z posledných rokov potvrdzujú, že počas letných mesiacov stúpa počet krádeží vlámaním. Mnoho domácností totiž zostáva dlhší čas prázdnych.V roku 2024 bolo na Slovensku zaznamenaných takmer 3 300 krádeží vlámaním. V roku 2023 ich bolo o niečo viac, konkrétne vyše 3 600. „V oboch rokoch sa spôsobené škody približovali k sume 10 miliónov eur. Najčastejšími cieľmi páchateľov boli byty a rodinné domy, no značnú časť predstavujú aj rekreačné objekty, ako sú chaty a chalupy, ktoré bývajú často dlhodobo neobývané,“ pripomenula polícia.V tejto súvislosti policajti upozorňujú na chyby, ktorých sa podľa nich ľudia v dovolenkovom období dopúšťajú a ktoré vedú k vlámaniam. Sú nimi napríklad nezabezpečené okná, vrátane pivničných a strešných, neuzamknutie všetkých dverí a nedostatočné zabezpečenie vstupných miest alebo zanechávanie kľúčov na bežne známych miestach, napríklad pod rohožkou či v kvetináči.Chybou je podľa polície tiež zverejňovanie informácií o odchode a priebehu dovolenky na sociálnych sieťach, prípadne neinformovanie susedov o neprítomnosti, čím vzniká dojem opustenej domácnosti.Ako prevenciu pred vlámaniami policajti odporúčajú dôkladne zamknúť všetky dvere a okná, použiť bezpečnostné fólie, mreže alebo bezpečnostné sklá, inštalovať elektronické zabezpečovacie systémy – alarmy, kamery, snímače pohybu, a tiež využívať časové spínače na osvetlenie, rádio či televíziu na vytvorenie dojmu obývaného bytu.Vhodné je podľa polície tiež požiadať dôveryhodných susedov, aby vám počas neprítomnosti vyberali poštu, kontrolovali byt a venovali pozornosť okoliu. Zároveň policajti vystríhajú pred zverejňovaním informácii na sociálnych sieťach o neprítomnosti a zdieľaním fotografii z dovolenky ešte pred návratom.„Ak po návrate z dovolenky zistíte, že máte poškodený zámok, rozbité okno alebo chýbajúce veci, nezasahujte do objektu, aby ste nezničili stopy. Ihneď volajte políciu na čísle 158 a vyčkajte na náš príchod,“ zdôraznila polícia.Policajný zbor v tejto súvislosti vyzýva občanov, aby boli obozretní a dodržiavali preventívne opatrenia. „Spoločne môžeme znížiť riziko krádeží a zabezpečiť pokojný a bezpečný priebeh vašej dovolenky,“ dodala polícia.