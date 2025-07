Rekvalifikačné kurzy pre ženy a mamičky: Nový začiatok na dosah

Aké kurzy sú najlepšie pre ženy?



Mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke často premýšľajú, čo bude ďalej – ako sa vrátiť na trh práce, ako si obnoviť zručnosti, alebo dokonca úplne zmeniť smer. Online kurz vám umožní študovať počas obedného spánku dieťaťa či večer z pohodlia obývačky.



Nezamestnané ženy evidované na úrade práce môžu využiť túto možnosť na maximum – kurzy sú preplácané štátom, bez nákladov na strane účastníčky. Stačí prejaviť záujem, vybrať si vhodný kurz a podať žiadosť.



A nakoniec: každá žena, ktorá túži po zmene, raste a väčšej sebadôvere, si v tejto ponuke nájde to svoje. Či už ide o praktické IT zručnosti, grafiku, marketing alebo Excel – všetko sa dá zvládnuť, ak máte správnu podporu.



V čom je ich výhoda?



Úplne bezplatné vzdelávanie – Kurzy sú hradené Úradom práce, takže za ne nezaplatíte ani euro. Stačí si podať žiadosť a po jej schválení môžete začať študovať.



Online forma – študujete z domu – Zabudnite na dochádzanie. Všetky kurzy prebiehajú online, takže sa môžete vzdelávať z pohodlia domova, aj keď deti spia alebo sa hrajú vedľa vás.



Flexibilita, ktorú ocení každá mamička — Kurzy sú navrhnuté tak, aby ste si ich mohli prispôsobiť svojmu dennému režimu. Učíte sa vlastným tempom – keď máte čas a chuť.



Zručnosti, ktoré majú hodnotu na trhu práce – V ponuke nájdete kurzy z oblasti IT, marketingu, Excelu, SAP, databáz a grafiky – teda oblasti, po ktorých je dopyt a ktoré vám môžu otvoriť nové pracovné možnosti.



Odborné vedenie a certifikácia – Každý kurz vedie certifikovaný lektor, ktorý vás prevedie témou zrozumiteľne a prakticky. Po úspešnom absolvovaní získate oficiálny certifikát, ktorý môžete priložiť k životopisu.



Jednoduchá registrácia bez byrokracie – Stačí vyplniť krátky online formulár, vybrať si kurz a tím z VITA Academy vám pomôže so všetkým ostatným – vrátane komunikácie s Úradom práce.



Ako sa prihlásiť na kurz?

Nevzdala sa po zamietnutí: Skutočný príbeh odhodlanej mamičky

V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa dá vzdelávať popri starostlivosti o rodinu – a to dokonca aj úplne zadarmo. Zistíte, ktoré kurzy sú medzi ženami najobľúbenejšie, ako ich môžete absolvovať z pohodlia domova a prečo sú nové zručnosti kľúčom k lepšej pracovnej budúcnosti. Pretože nikdy nie je neskoro začať odznova – s odvahou, podporou a jasným cieľom. Rekvalifikačné kurzy nie sú len pre profesionálky z korporátneho sveta. Naopak – sú tu predovšetkým pre ženy, ktoré sa ocitli na životnej križovatke a hľadajú spôsob, ako sa posunúť ďalej.Vzdelávanie nie je luxus. Je to nástroj, ako si otvoriť nové dvere – pokojne aj v papučiach.Rekvalifikačné kurzy od VITA Academy v spolupráci s Úradom práce prinášajú množstvo benefitov, ktoré ocení každá žena – najmä tá, ktorá chce spojiť starostlivosť o rodinu s vlastným rozvojom. Tieto kurzy sú viac než len vzdelanie – sú to dvere k novej budúcnosti, ktorú si tvoríte samy.Ak ste mamička a zvažujete návrat do práce, rekvalifikačné kurzy môžu byť skvelým štartom. Stačí, ak si vyberiete kurz na stránke vita.sk, vyplníte krátky online formulár a o zvyšok sa postará tím z VITA Academy. Pomôžu vám so všetkým – vrátane komunikácie s Úradom práce, takže sa nemusíte báť papierovačiek ani nejasností. Po absolvovaní kurzu môžete navyše požiadať o jeho preplatenie cez Úrad práce, a to aj spätne. VITA Academy vám s tým ochotne pomôže – vysvetlí postup, pripraví potrebné podklady a usmerní vás krok za krokom. Vďaka tomu sa môžete naplno sústrediť na učenie a svoj osobný rast, bez stresu z administratívy.Jedna z účastníčok kurzov získala vďaka projektu "Zručnosti pre trh práce" od ÚPSVaR rekvalifikáciu v hodnote 1691 € úplne zadarmo – a to dokonca dvakrát. Hoci bol proces miestami náročný a vyžadoval opakované podanie žiadostí, vytrvalosť a správne zdôvodnenie jej priniesli schválenie oboch kurzov.Získané IT a analytické zručnosti jej otvorili nové kariérne možnosti bez toho, aby musela investovať vlastné financie. Tento príklad ukazuje, že aj ženy starajúce sa o rodinu môžu získať kvalitné vzdelanie a nový kariérny impulz s podporou štátu."Moja rada z vlastnej skúsenosti znie: nevzdávajte sa a pokračujte v snahe o preplatenie. Aj keď som dostala zamietnutie, podala som žiadosť znova – a stálo to za to. V hre boli kurzy v hodnote 1691 eur."TIP: Keď pôjdete na Úrad práce, vezmite si so sebou vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie, najmä ak ste aktuálne zamestnaná. Úradníci sa zvyčajne pýtajú, aký kurz ste si vybrali, a sú pripravení vám poradiť s potrebnými dokumentmi.Rekvalifikačné kurzy sú – a to všetko zadarmo a z pohodlia domova.Každá z nás si zaslúži príležitosť rásť. Či ste na materskej, vraciate sa do práce, alebo hľadáte nové smerovanie, práve teraz je ten správny čas.