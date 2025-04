Počas letu rakety New Shepard chce Katy Perry vo vesmíre aj spievať

Americká popová speváčka Katy Perry bude v pondelok súčasťou ženského šesťčlenného tímu, ktorý let spoločnosti Blue Origin dopraví do vesmíru.





Katy Perry v nedeľu povedala, že vo vesmíre si plánuje aj zaspievať. „Snívala som o tom, že pôjdem do vesmíru 15 rokov a zajtra sa ten sen stáva realitou,“ uviedla v nedeľu americká popová hviezda na Instagrame. Vo videu oblečená vo vesmírnom skafandri ukazuje na svoje sedadlo v kapsule a vysvetľuje, že jej volacie meno je "Feather". "Myslím, že budem spievať, budem trochu spievať," hovorí Perry. „Ja musím spievať vo vesmíre," dodala.Štart rakety New Shepard zo západného Texasu je naplánovaný okolo 8.30 h miestneho času (13.30 SELČ), ale môže sa posunúť v závislosti od poveternostných podmienok. Let potrvá približne 10 minút a dopraví pasažierov za medzinárodne uznávanú hranicu vesmíru približne 100 kilometrov nad úrovňou mora. Posádka sa môžu odopnúť zo sedadiel a vznášať v nulovej gravitácii.Spoločne s Katy Perry poletia aj moderátorka Gayle Kingová, Bezosova snúbenica Lauren Sanchezová, producentka Kerianne Flynnová a vedkyne Aisha Boweová a Amanda Nguyenová.Firma Blue Origin organizuje krátke lety do vesmíru od roku 2021. Niektorí pasažieri dostali od Bezosa cestu zadarmo, zatiaľ čo iní museli zaplatiť niekoľko desaťtisíc dolárov. Dosiaľ do suborbitálneho vesmíru dopravila 52 ľudí.Pondelňajšia misia je prvou čisto ženskou vesmírnou posádkou od historického letu sovietskej kozmonautky Valentiny Tereškovovej v roku 1963. Pôjde zároveň o 11. suborbitálny let spoločnosti Blue Origin, ktorá už niekoľko rokov ponúka zážitky z vesmírnej turistiky. Cenu výletov spoločnosť verejne nekomunikuje.