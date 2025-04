Let’s Dance 2025: 7. kolo - vypadol favorizovaný pár Marek Rozkoš a Natália Horváthová

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 7. kole

nedeľa 13. apríl

CONTEMPORARY

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh (choreografia Lacko Cmorej): Kimbra – Top of the world (37 bodov)

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring (Vika Kozáková): Sara Bareilles – Gravity (40 bodov)

Kristián Baran a Dominika Rošková (Miroslav Figura, Martina Slamka): Forts & Tiffany Aris – Still here (35 bodov)

Eva Burešová a Matyáš Adamec (Simon Šinka): Last breath/Losing your mind (39 bodov)

Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Miroslav Martinovič): 2WEI – Insomnia (36 bodov)

Marek Rozkoš a Natália Horváthová (Genci Berisha): Tananai – Tango (38 bodov)

VÝMENA PARTNEROV:

Ráchel Šoltésová a Jaroslav Ihring (slowfox): Dancebeat 24: Back to Black (34 bodov)

Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec (samba): Major Lazer, J Balvin – Que Calor, feat. El Alfa (39 bodov)

Kristián Baran a Natália Horváthová (viedenský valčík): Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile (25 bodov)

Eva Burešová a Titus Ablorh (ča ča): Pete Rodriguez: I Like It Like That (36 bodov)

Peter Sagan a Dominika Rošková (jive): Las Ketchup – Ketchup song (22 bodov)

Marek Rozkoš a Eliška Lenčešová (ča ča): Earth, Wind & Fire – Boogie Wonderland (27 bodov)

Zuzana Porubjaková 79 bodov (39+40)

Eva Burešová 75 (36+39)

Ráchel Šoltésová 71 (37+34)

Marek Rozkoš 65 (27+38)

Kristián Baran 60 (35+25)

Peter Sagan 58 (22+36)

Do kresla špeciálneho porotcu v nedeľu 13. apríla zasadol minuloročný finalista Juraj Loj, ktorý v minulom roku tancoval s Natáliou Horváthovou. Prekvapenie bolo na moderátorskom poste, keď Janu Kovalčíkovú nahradil tanečník Vilém Šír, ktorá prišla v priebehu večera po premiére predstavenia v divadle.

Marek Rozkoš v nedeľu získal 65 bodov – 38 za contemporary s Natáliou Horváthovou a 27 za čaču s Eliškou Lenčešovou. Bolo to o päť viac, ako mal Kristián Baran a o sedem viac, ako získal Peter Sagan, ale ich dvoch v šou udržali diváci svojimi SMS hlasmi.

„Ja by som len chcel povedať jednu vec, ďakujem,“ povedal Marek Rozkoš po rozhodnutí, že v jubilejnom 10. ročníku šou Let’s Dance končia. „Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať hlavne tebe Marek, pretože ja som tak dobrého človeka, ako teba, asi nikdy nestretla, ty si proste také srdce veľké,“ lúčila sa Natália Horváthová a poďakovala za príležitosť opäť tancovať v tejto šou.