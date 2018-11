Počas odstávky mestskej plavárne v Senici zrekonštruovali saunu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta, Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta,

Senica 14. novembra (TASR) – Rekreačné služby mesta Senica (RSMS) dokončili v mestskej plavárni rekonštrukciu priestorov sauny. TASR informoval riaditeľ RSMS Ľubomír Štvrtecký.Sauna je v prevádzke počas 11 mesiacov v roku. Počas zimných mesiacov je v nej priemerná návštevnosť 1500 ľudí, v letnom období je to približne 350 návštevníkov. Počas prestávky RSMS zrekonštruovali priestory hygienických zariadení, spŕch, toaliet a miestnosti pre maséra. Táto rekonštrukcia si vyžiadala investíciu približne 15.000 eur."Ekonomická prevádza sauny nie je natoľko rentabilná, aby si dokázala na seba zarobiť. Je to v podstate služba občanom. Treba pri nej počítať, že každých sedem až osem rokov sa musí pristúpiť k rekonštrukcii suchej a parnej sauny. Sú to agresívne prostredia, kde tieto zariadenia veľmi trpia a prichádza k opotrebovaniu," uviedol riaditeľ RSMS.Počas budúcoročnej odstávky majú v pláne zrekonštruovať aj vstupnú chodbu do sauny a ochladzovacieho bazéna i oddychovú miestnosť. "Sme si vedomí, že treba zrekonštruovať aj ďalšie časti tejto sauny. Vyžaduje si to však väčšiu finančnú investíciu. Aktuálna investícia do spŕch a sociálnych zariadení bola realizovaná z vlastných tržieb na základe možností, ktoré sme mali," doplnil Štvrtecký.