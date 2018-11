Združenie výrobcov energie z biomasy žiada stiahnutie návrhu zákona

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Združenie výrobcov elektrickej energie a tepla z biomasy žiada poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby stiahli z rokovania návrh zmeny zákona č. 309/2009 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnuť, aby boli zrušené dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom návrhu stiahnutia zmeny zákona z rokovania je zistenie, že argumenty predkladateľov sú nepravdivé až zavádzajúce.uvádza v stanovisku Združenie výrobcov elektrickej energie a tepla z biomasy.Podľa združenia, argumenty prebraté do dôvodovej správy návrhu zákona pochádzajú od predstaviteľov tzv. lesoochranárskeho zoskupenia VLK. V diskusii pri prerokovávaní návrhu zákona sa však prišlo na to, že tieto argumenty sú prinajmenšom nepravdivé až zavádzajúce. Nepresné informácie a podklady, ako aj neodborná úroveň návrhu, bola zistená pri prerokovávaní v druhom čítaní, na základe čoho bol prerokovanie návrhu zákona prerušené s tým, že sa bude o ňom ešte diskutovať na odbornej úrovni.Text návrhu zákona je podľa združenia v rozpore s platnou smernicou EÚ o podpore elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie, ktorou biomasa bezpochyby je. Priamo v tejto smernici má pritom Slovensko uvedený záväzok zvýšenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov zo 6,7 % na 14 % konečnej spotreby elektriny. Po vyradení biomasy a jej náhradou výrobou tepla a elektriny z fosílnych palív môže byť splnenie tohto záväzku ohrozené. Navyše, ciele v EÚ v tejto oblasti sa budú do budúcna ešte zvyšovať.V prípade, ak zmena definície biomasy ako OZE prejde do legislatívy SR hrozí, že slovenský producent drevných štiepok ju nebude môcť predať na Slovensku, a tak ich vyvezie do inej členskej krajiny EÚ. Ťažba dreva, ktorá je riadená lesným plánom, neklesne, ale efekty z využitia biomasy ako OZE, t.j. úsporu skleníkových plynov a záväzný podiel výroby energie z OZE voči EÚ, si započítajú okolité krajiny, nie Slovensko, uzatvára Združenie výrobcov elektrickej energie a tepla z biomasy.