Počas OH 2020 v Tokiu zvýšia mýtne, cieľom je predísť zápcham

Tokio 27. augusta (TASR) - Predstavitelia Tokia zvýšia počas budúcoročnej olympiády mýtne na mestskej diaľnici. Účelom opatrenia je predísť zápcham a uľahčiť presun športovcov a zástupcov médií. Podľa portálu insidethegamez.biz bude od šiestej hodiny ráno do desiatej večer platiť prirážka 8,50 eur k bežnej cene. Väčšej sadzbe sa vyhnú jedine autobusy, taxíky a registrovaní telesne hendikepovaní.V snahe regulovať dopravu je súčasťou opatrenia zníženie mýtneho na polovicu od polnoci do štvrtej hodiny ráno. To má motivovať zásobovacie spoločnosti na využívanie ciest v nočných hodinách. Kompetentní očakávajú, že ak vyššia cena zaberie, čas cestovania sa skráti o dvadsať minút.Japonské ministerstvo dopravy a turizmu otestovalo systém v júli, počas dvoch dní však dosiahlo iba sedempercentnú redukciu dopravy v porovnaní s očakávanými 30-percentami.