Wiggins sa nevracia k minulosti, chce byť sociálny pracovník

Bradley Wiggins, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. augusta (TASR) - Bývalý špičkový cyklista Bradley Wiggins si vie predstaviť, že by v budúcnosti pracoval ako sociálny pracovník. Víťaz Tour de France z roku 2012, ktorý má univerzitný diplom v odbore sociálna práca, by sa rád venoval niečomu inému ako cyklistike.citovala 39-ročného Wigginsa agentúra AFP.Brit sa po konci cyklistickej dráhy pokúšal naštartovať kariéru profesionálneho veslára, neskôr pracoval ako televízny analytik pre Eurosport. No Wiggins, ktorý mal v detskom veku komplikovaný vzťah so svojím otcom, by sa rád v budúcnosti zameral na sociálnu pomoc.dodal.