Počas osláv 80. výročia SNP je zabezpečený zvýšený výkon všetkých služieb polície, informuje Šutaj Eštok (video)

28.8.2024 (SITA.sk) - Na bezpečnosť osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) , ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 29. augusta v Banskej Bystrici, dohliadne 1 141 policajtov a 135 príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Ako ďalej uviedol, v prípade potreby bude v zálohe pripravených ďalších 80 policajtov."Zo strany polície je v rámci bezpečnostných opatrení zabezpečený zvýšený výkon všetkých služieb polície. To znamená polície poriadkovej, dopravnej, kriminálnej či železničnej," zdôraznil minister. Ako ďalej povedal, policajti zamerajú svoju pozornosť najmä na okolie pamätníka SNP, centrum Banskej Bystrice, ako aj jej širšie okolie.Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa do areálu, kde sa uskutočnia oslavy, bude možné dostať prostredníctvom troch vstupných bodov."Hlavný vstup bude od hotela Lux, kde bude 15 monitorovacích rámov," vysvetlil minister s tým, že ďalšie vstupy budú pri samotnom pamätníku a Múzejnej ulici."Všetky aktivity budú pri samotnom pamätníku a v dolnej časti parku," uviedol Kaliňák s tým, že v dolnej časti parku bude hlavné pódium s kultúrnym programom. Pokiaľ ide o vojenskú prehliadku, prístupné pre občanov budú podľa ministra obrany obe strany nábrežia Hrona v Banskej Bystrici."Samozrejme, tá cesta sa zavrie, takže v určitej chvíli už nebude možné prechádzať z jednej strany na druhú," upozornil Kaliňák.Podľa policajného viceprezidenta Rastislava Polakoviča sú vstupné brány v rámci prístupových bodov schopné za hodinu skontrolovať 800 až 900 ľudí. V tejto súvislosti odporúča občanom nebrať do areálu predmety, ktoré môžu byť považované za nebezpečné."Sú to napríklad nože alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť nejaké zranenie," zdôraznil Polakovič. Na podujatí sa podľa neho môže zúčastniť 40-tisíc až 50-tisíc ľudí."Najväčší nápor tam bude určite na dopravu, policajti budú riadiť problémové miesta. Chýbať nebude dostatočné dopravné značenie," dodal viceprezident polície.