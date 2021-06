Počas pandémie sa zvýšilo riziko radikalizácie online, extrémisti využívali ochorenie aj ekonomickú krízu

Riziko radikalizácie

Desiatky teroristických útokov

Obete extrémizmu

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Extrémisti chceli minulý rok využiť pandémiu koronavírusu na šírenie nenávistnej propagandy a zhoršenie nedôvery verejnosti vo vládne inštitúcie. Vo svojej výročnej správe o terorizme v Európskej únii (EÚ) na to poukazuje Európsky policajný úrad (Europol).Podľa neho ochorenie COVID-19, ekonomická kríza a spoločenská nespokojnosť „prispeli k polarizácii spoločnosti, spôsobili vyostrenie postojov a zvýšili toleranciu zastrašovania vrátane výziev na páchanie násilných činov“.„Najnovšia správa Europolu o situácii v oblasti terorizmu v EÚ ilustruje, že v roku pandémie ochorenia COVID-19 sa riziko radikalizácie online zvýšilo. To platí najmä pre pravicový terorizmus,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová Politička sa o tom v utorok v Lisabone zhovárala aj s americkými ministrom vnútornej bezpečnosti Alejandrom Mayorkasom.Europol eviduje za rok 2020 celkovo 57 „kompletných, neúspešných a zmarených teroristických útokov“ v šiestich krajinách EÚ a 62 „teroristických incidentov“ v Spojenom kráľovstve.Podobné to bolo aj rok predtým, keď zaznamenali 119 útokov, z toho 64 vo Veľkej Británii. Počet zatknutí súvisiacich s terorizmom klesol v porovnaní s rokom 2019 o tretinu na 449.Extrémistické útoky si vlani vyžiadali 21 mŕtvych. Deväť z nich zomrelo pri krajne pravicovom útoku v Nemecku a zvyšných dvanásť pri šiestich útokoch inšpirovaných džihádizmom.Džihádistické útoky podľa Europolu vykonali osamelí útočníci, aj keď niektorí mali kontakty s teroristickými skupinami.Vlani kleslo využívanie výbušnín pri teroristických útokoch, čo je zrejme výsledkom pandemických lockdownov. Úrady zmarili jeden bombový útok.