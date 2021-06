Väčšina stavebných firiem považuje ekologickú likvidáciu odpadu za dôležitú, ukazuje prieskum

Viac ako polovica stavebných spoločností spracováva stavebné odpady v rámci spolupráce s externou spoločnosťou. Presnejšie ide o 53 percent firiem. Ďalších 7 percent zabezpečuje likvidáciu stavebných odpadov vlastnými silami. Zostávajúcich 36 percent opýtaných využíva kombináciu obidvoch.

Pre 84 percent stavebných firiem je pritom dôležitá ekologická likvidácia odpadu. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, o ktorej informoval jej riaditeľ Michal Vacek.

Podľa neho recyklovaný stavebný materiál využíva 78 percent opýtaných stavebných spoločností v priemere na 34 percentách všetkých svojich stavieb.

Recyklovaný stavebný materiál

Plánujú ho využívať

26.6.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa analýzy je ekologická stránka dôležitá iba čiastočne pre 14 percent firiem. Túto dôležitosť nevnímajú dve percentá opýtaných.Kým recyklovaný stavebný materiál využíva 78 percent spoločností, tak 22 percent opýtaných recyklát na stavbách nevyužíva aj napriek tomu, že odpad sa môže spracovávať drvením alebo triedením. Ide najmä o výkopové materiály, vyfrézované vozovky či vybúrané betóny.Zo spoločností, ktoré v súčasnej chvíli recyklovaný stavebný materiál nevyužívajú, ho plánuje v horizonte troch a viac rokov začať využívať 15 percent opýtaných.V horizonte do troch rokov to má v pláne 35 percent opýtaných. Tento rok s týmto materiálom začne pracovať 10 percent stavebných spoločností.Najväčší podiel respondentov, a to 40 percent však recyklát využívať neplánuje.