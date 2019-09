Počas prázdnin hospitalizovali v NÚDCH takmer 450 detí s úrazmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 13. septembra (TASR) – Počas letných prázdnin hospitalizovali lekári v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) takmer 450 detí, ktoré utrpeli úrazy. Prevládali najmä zlomeniny. Najzávažnejšie stavy riešili na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde hospitalizovali 23 detí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.spresnila Kamenická s tým, že z úrazov prevládali najmä zlomeniny v oblasti lakťa, a to v 95 prípadoch, a predlaktia - v 94 prípadoch. Zlomeninu stavcov chrbtice utrpelo deväť detí.Ako doplnila, po úraze hlavy v národnom ústave sledovali 78 pacientov, väčšinou utrpeli otrasy mozgu. Vyskytli sa aj zlomeniny lebky, a to v 12 prípadoch.V dôsledku rôznych rán potrebovalo ošetrenie v celkovej anestézii 48 detí. V dôsledku tupého úrazu brucha muselo byť hospitalizovaných desať detí. Kamenická rovnako uviedla, že na oddelení urgentného príjmu NÚDCH bolo počas letných prázdnin ošetrených desať detí s toxickým účinkom alkoholu.