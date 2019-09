Od 14. septembra platia pri elektronických platbách nové podmienky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zvýšenie ochrany finančných spotrebiteľov pri elektronických platbách ako umožnenie vstupu nových nebankových poskytovateľov platobných služieb na európsky trh má podľa odborníkov umožniť nová európska smernica o platobných službách, známa aj ako PSD 2.Na túto smernicu sa viaže niekoľko technických predpisov a usmernení. Ich zavádzaniu do praxe sa intenzívne a dlhodobo venuje celý bankový sektor. Proces príprav sa zavŕši, ako informovala Slovenská banková asociácia (SBA), 14. septembra tohto roka účinnosťou delegovaného nariadenia o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečnej komunikácii.Cieľom európskych zákonodarcov bolo priniesť klientom viac možností, ako využívať základné platobné služby. Smernica umožňuje novým hráčom, tzv. tretím stranám, prístup k platobným účtom klientov. Tretie strany, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú uverejnené v registri poskytovateľov týchto služieb, budú môcť ponúkať predovšetkým služby informovania o účte a služby súvisiace s vykonaním platby.Podľa finančného experta Pavla Škriniara, s niektorými ochrannými prvkami už slovenskí klienti majú skúsenosť. Napríklad potrebu zadávania PIN kódu pri určitom počte bezkontaktných platieb, resp. dosiahnutiu celkovej platby mali nastavené niektoré banky už v čase, keď sa s týmito platbami iba začínalo. Prínos tretích strán ocenia majitelia viacerých bankových účtov. Vďaka jednej aplikácii budú mať napríklad prehľad o celkovom disponibilnom zostatku. Jeden centralizovaný prístup sprehľadní finančné aktíva klientov a ukáže cestu k efektívnejšej správe majetku.Podľa odborníkov sa však zvýši potreba obozretnejšieho narábania s telefónom a jeho zabezpečenia, keďže bude dverami k finančnému majetku majiteľa.Na možné problémy súvisiace s novou smernicou Európskej únie upozorňuje bezpečnostný konzultant Aliter Technologies Tomáš Bartek. Podľa neho Brusel ňou chce docieliť zvýšenie bezpečnosti zákazníkov pri bezhotovostnom platení. Zavedenie novinky ale môže priniesť niektorým spotrebiteľom komplikácie. Po novom bude nutné prihlásenie sa minimálne v dvoch stupňoch, ľudia by mali vedieť svoje PIN kódy, prípadne ich mať niekde po ruke. Platobný terminál totiž podľa neho môže vyzvať zákazníka na zadanie PIN kódu k fyzickej karte, aj v prípade, že sa platba realizuje bezkontaktne mobilom. Takáto situácia nastane, ak klient pri opakovanej bezkontaktnej platbe dosiahne sumu 150 eur, alebo pri každej piatej platbe bez PIN kódu za 24 hodín. PIN kód môže byť pri určitých bezkontaktných platbách vyžiadaný aj pri nižšej sume ako 20 eur. Banky preto odporúčajú mať pri sebe fyzickú platobnú kartu (nie iba virtuálnu kartu v mobilnom telefóne) a v prípade problémov realizovať platbu jej vložením do platobného terminálu.Takéto overenie bude podľa experta povinné nielen pri bezhotovostných platbách v obchode, ale napríklad aj pri online bankingu či transakciách na webe. V prípade, že boli používatelia zvyknutí prihlasovať sa do internet bankingu heslom a nie použitím aplikácie na generovanie prihlasovacích kódov, banka môže po novom zaslať klientovi jednorazový prihlasovací kód cez SMS správu. Je preto dôležité skontrolovať si telefónne číslo zadané v nastaveniach internet bankingu.zdôrazňuje Bartek.