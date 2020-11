Počas predošlého roka bolo na Slovensku pre extrémizmus trestne stíhaných stodvanásť osôb

Nárastol počet odsúdených

Štyria boli mladiství

Spoločnosť sa radikalizuje

14.11.2020 - Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2019 trestne stíhal pre extrémistickú kriminalitu celkovo 112 osôb. Uvádza sa to v Správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2019.Celkovo 107 osôb bolo podľa dokumentu po predložení veci súdu Špecializovaným trestným súdom odsúdených."Oproti predchádzajúcemu roku tak došlo k výraznému nárastu počtu odsúdených osôb, uvedené spočíva vo zvýšenom počte dohôd o vine a treste predložených súdu ako aj v dokončení konaní v niektorých trestných veciach, kde boli obžaloby a návrhy podané na súd v predchádzajúcich rokoch," uvádza správa.Drvivá väčšina extrémistických skutkov bola podľa dokumentu motivovaná pravicovou - fašistickou, nacistickou a neonacistickou ideológiou.Špeciálna prokuratúra takisto konštatuje, že z hľadiska štruktúry extrémistickej kriminality je významný počet trestných vecí spáchaných vo virtuálnom priestore – na sociálnych sieťach, rôznych komentároch pod elektronicky zverejnenými článkami a podobne."Súvisí to s etablovaním využívania internetu a komunikácie na ňom a prostredníctvom neho. Nebezpečenstvom takého konania je relatívna anonymita páchateľov počítačovej kriminality, ich odhalenie je možné zložitými dôkaznými prostriedkami (zaistenie počítačových údajov, intervencia znalcov z odboru elektrotechniky, informatiky)," zdôrazňuje dokument.Prístup k počítaču či mobilu majú podľa prokuratúry aj mladí ľudia, prípadne ľudia s menším životným rozhľadom, pričom títo môžu byť extrémistickými prejavmi na internete negatívne ovplyvnení, čo zvyšuje nebezpečnosť konania páchateľov."Štyria odsúdení páchatelia extrémistickej kriminality boli mladiství," uvádza dokument.Podľa správy v roku 2019 z rôznych dôvodov naďalej dochádzalo k radikalizácii časti slovenskej spoločnosti, pričom táto je badateľná nie len na Slovensku ale aj v ostatných európskych štátoch."Páchatelia naďalej prezentujú jednoduché nenávistné riešenia, spojené s potláčaním práv menšín (Rómovia, židovská komunita, moslimovia, ako špecifická skupina aj utečenci/migranti), využívajú aj naďalej notoricky známe aspekty slovenského historického vývoja – opierajú svoje súčasné konanie o názory a myšlienky, ktoré dominovali počas existencie Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945," uvádza špeciálna prokuratúra.Dodáva, že je zarážajúce, že veľké množstvo slovenských páchateľov sa hlási k čisto nacistickej ideológii Tretej ríše (vojnové Nemecko) bez ohľadu na počet obetí a rozsah škôd, ktoré boli v danom období týmto režimom spôsobené a na to, že obeťou tohto režimu boli aj slovanské národy.