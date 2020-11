Matovič: Vláda nikdy vážne nad povinným očkovaním neuvažovala

Vláda SR nikdy vážne neuvažovala nad tým, že by chystala povinné očkovanie proti novému koronavírusu. Na sociálnej sieti to zdôraznil premiér Igor Matovič (OĽANO). Podľa jeho slov je dôležité ľuďom poctivo vysvetľovať prínos očkovania.Poukázal na to, že v súvislosti s novým koronavírusom mnohí ľudia veria dezinformáciám, a to napriek tomu, že túto tému viackrát s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) verejne komunikovali."Len poctivými argumentmi dosiahneme pochopenie, že rozhodnutie o vakcinácii nie je len o rozhodnutí mladého slobodného človeka, ale aj o ochrane zdravia a života jeho mamy, otca, starých rodičov či známeho s rakovinou, obezitou, cukrovkou či poruchou imunitného systému," uviedol.Predpokladá, že mnohí sa rozhodnú nedať sa zaočkovať. Dodal, že je to slobodná voľba ľudí. Bude to však považovať za dôkaz toho, že tieto osoby sa nepodarilo o dôležitosti očkovania presvedčiť.