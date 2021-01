Počas prehliadky sídla Penty mali advokáti spoločnosti robiť obštrukcie a vyhrážať sa policajtom

Advokáti prehliadku nahrávali na mobil

Možné vydierania a zastrašovanie Repu

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Počas policajnej prehliadky sídla spoločnosti Penta v bratislavskom Digital Parku z 1. decembra 2020 mali advokáti spoločnosti robiť obštrukcie a vyhrážať sa policajtom.Ako informoval portál Aktuality.sk na svojej internetovej stránke, na takéto správanie právnikov sa sťažuje v podnete Slovenskej advokátskej komore (SAK) vyšetrovateľka kauzy Gorila Martina Babacsová , ktorá viedla prehliadku budovy.„Počas výkonu prehliadky nebytových priestorov advokáti obvineného Mgr. Jaroslava Haščáka verbálne napádali orgány činné v trestnom konaní (OČTK), vytvárali niekoľkohodinové obštrukcie, nerešpektovali výzvy a poučenia zo strany OČTK, fyzicky bránili vstupu do kancelárií v administratívnom komplexe a nerešpektovali neverejnosť prípravného konania,“ sťažuje sa podľa spomínaného portálu vyšetrovateľka Babacsová.Portál ďalej uvádza, že z Babacsovej podania vyplývajú aj viaceré podozrenia zo spolupráce polície so spoločnosťou Penta v minulosti.„Po zahájení úkonu o začatí prehliadky nebytových priestorov JUDr. Valéria Haščáková položila otázku vyšetrovateľke Policajného zboru , ako je možné, že neboli vopred o úkone informovaní, nakoľko vždy vedeli o každej akcii vopred a teraz ich nikto z vedenia neinformoval,“ píše sa podľa medializovaných správ v podnete.Babacsová sa tiež sťažuje, že si advokáti prehliadku nahrávali na mobilný telefón, hoci ich polícia upozornila, že to nesmú robiť, lebo prehliadka nie je verejným úkonom. Vyšetrovateľka ďalej naznačuje, že manželka obvineného podnikateľa a jeho právna zástupkyňa Valéria Haščáková policajtov zastrašovala.„Vy budete v pohode, lebo vy máte nad sebou vyšetrovateľku, ktorá vás riadi, ale oni nebudú v pohode, pričom ukázala na vyšetrovateľky, možno 5 – 10 rokov áno, ale potom nie,“ píše sa podľa spomínaného portálu v sťažnosti.Podľa podania na advokátsku komoru Babacsová píše aj o možnom vydieraní či zastrašovaní prokurátora Ondreja Repu, ktorý vyšetruje, či obvinený Haščák kúpil nahrávky Gorily od ľudí z prostredia Slovenskej informačnej služby (SIS) a žiadal tiež súd, aby vzal finančníka do väzby. Keď totiž jeho advokáti našli podpis na súhlase s prehliadkou, jeden z nich povedal, „toho poznáme, niečo na neho vytiahneme zo študentských čias.“Babacsová za pokus o ovplyvňovanie vyšetrovania či zastrašovanie považuje aj to, že jej Valéria Haščáková opakovane telefonovala na jej súkromný mobil, ktorý advokáti nemali vôbec mať. Haščáková jej podľa podania mala volať trikrát 3. decembra a potom jej poslala tri SMS správy, v ktorých ju žiadala o stretnutie s manželom.Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vzala začiatkom decembra 2020 finančníka Haščáka do väzby. Dôvodom bola obava z možného ovplyvňovania svedkov. Finančník, ktorého polícia obvinila z trestných činov korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s nahrávkami kauzy Gorila, podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Najvyšší súd 7. januára zrušil rozhodnutie ŠTS a Haščáka prepustil z väzby.