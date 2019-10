Počas protestov v Čile zahynulo už 13 osôb

Protestujúci kope do nádoby so slzotvorným plynom, ktorú hodila polícia počas protestu proti zvýšeniu cien cestovných lístkov metra 18. októbra 2019 v čilskom hlavnom meste Santiago. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 22. októbra (TASR) - Protivládne protesty v čilskom hlavnom meste Santiago pokračovali aj v pondelok, pričom počet obetí na životoch sa vyšplhal na 13, informovala v utorok agentúra DPA.Zhromaždenia na námestiach boli podľa miestneho televízneho programu 24 Horas prevažne pokojné, polícia však použila slzotvorný plyn a vodné delá proti skupine ľudí, ktorí do jej príslušníkov hádzali kamene, stavali horiace barikády a vyrabovali miestnu lekáreň.Vo viacerých mestách už tretiu noc po sebe platil zákaz vychádzania. Armáda nariadila zákaz vychádzania v pondelok od 20.00 h (01.00 h SELČ) do 6.00 h (11.00 h SELČ). V pondelok bolo podľa slov generála Javiera Iturriagu zodpovedného za bezpečnosť počas protestov zadržaných 97 ľudí.V pondelok prišli o život ďalší dvaja ľudia - išlo o mladého muža, ktorého zrazilo vojenské vozidlo v meste Talcahuano, a ďalšieho muža, ktorého zasiahol elektrický prúd počas plienenia jedného zo supermarketov v hlavnom meste. Celkovo tak už v dôsledku protestov zahynulo 13 ľudí.Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, ktorá je bývalou čilskou prezidentkou, vyzvala na "okamžitý dialóg" a nezávislé vyšetrenie úmrtí súvisiacich s protestmi.V prevádzke bola v pondelok len jedna zo siedmich liniek metra v Santiagu, po tom, ako boli mnohé jeho stanice cez víkend zničené podpaľačmi. V pondelok bolo zrušené aj vyučovanie na školách, čo má byť v platnosti aj v utorok. Vo väčšine oblastí v krajine platí výnimočný stav.Násilné protesty V Čile, ktoré sa považovalo za jednu z najstabilnejších demokracií spomedzi juhoamerických krajín, pôvodne vypukli v piatok proti prudkému zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre. Prezident Sebastián Piňera síce v sobotu oznámil zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov, no protestujúci sa naďalej búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.