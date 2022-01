Počas protestov v Kazachstane zomrelo 225 ľudí, viac než štyritisíc ich bolo zranených

Protesty spustil prudký rast cien plynu

Do krajiny prišli vojaci ODKB

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Počas násilných demonštrácií, ktoré tento mesiac otriasli Kazachstanom, zomrelo 225 ľudí. Informovala o tom v sobotu kazašská generálna prokuratúra.Jej predstaviteľ Serik Šalabajev uviedol, že medzi mŕtvymi je 19 príslušníkov bezpečnostných zložiek a zranenia celkovo utrpelo vyše 4 300 osôb.Podľa skoršej správy kazašských úradov si nepokoje vyžiadali 164 obetí.V Kazachstane 2. januára vypukli masové protesty pre prudký rast cien skvapalneného plynu, no zrejme odrážali širšiu nespokojnosť s autoritárskym vedením štátu, a rýchlo ich začalo sprevádzať násilie. Demonštranti vtrhli do vládnych budov a podpálili ich.Na pozvanie kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva do krajiny prišlo vyše 2-tisíc vojakov, ktorých tam vyslala Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB).Na čele aliancie šiestich postsovietskych štátov stojí Rusko, ktoré v sobotu oznámilo, že jeho vojaci sa už vrátili domov. Či sa v krajine naďalej zdržujú iní vojaci vyslaní v rámci misie ODKB, nie je jasné.