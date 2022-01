Už čoskoro má pokračovať hlavné pojednávanie v kauze vraždy zakladateľa gangu sýkorovcov

Malo by pokračovať dokazovanie

Vypovedali aj Černák či Lexa

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy údajného zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru by malo na Okresnom súde Bratislava I pokračovať v utorok 18. januára.Vyplýva to z rozpisu súdnych pojednávaní na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.Naposledy v tejto veci súd pojednával v septembri 2021, pričom boli vypočutí niekoľkí svedkovia. Na utorkovom pojednávaní by súd mal pokračovať vo vykonávaní dokazovania.Pred súdom v tejto kauze stoja štyria obžalovaní. Ľuboš F., označovaný za šéfa podsvetia v Nitre, bol podľa obžaloby organizátorom vraždy, Marek L., Richard B., ktorý čelí obžalobe aj v kauze skupiny takáčovcov a Milan M. sa na skutku podieľali ako spolupáchatelia.Všetci štyria obžalovaní svoju vinu odmietajú. Podľa prokuratúry tvorila štvorica skupinu, do ktorej patrili dnes už nebohí Peter K., prezývaný Duran, a Radoslav L., policajt a brat Mareka L.Na vražde Sýkoru mal údajne záujem predovšetkým Duran, pričom išlo o spor o vplyv v podsvetí a zisky z nezákonnej činnosti. Duran nakoniec zahynul krátko po Sýkorovi pri výbuchu auta, Radoslava L. zastrelili.Miroslava Sýkoru zastrelili vo februári 1997 na parkovisku pred bratislavským hotelom Holiday Inn. Na následky zranení zomrel v nemocnici aj jeho vodič Peter R.Na predošlých pojednávaniach v tomto prípade ako svedkovia vypovedali napríklad odsúdení Mikuláš Černák, Miloš Kaštan, Róbert Lališ, Ladislav Bališ a Juraj Ondrejčák alebo bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Súd tento prípad prejednáva od roku 2015.