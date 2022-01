Počas sčítania obyvateľstva sa k maďarskej národnosti prihlásilo takmer 8 percet ľudí

Najpočetnejšie zastúpenie Slovákov je v Žilinskom kraji

Materinský jazyk - Maďarčina

Zmena volebného zákona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 percenta obyvateľov (422,1 tisíca). Vyplýva to z minuloročného sčítania obyvateľov, ktoré dnes prezentoval Štatistický úrad SR (ŠU SR). Pri sčítaní pred desiatimi rokmi si maďarskú národnosť uviedlo 458-tisíc obyvateľov.Pokiaľ ide o ďalšie národnosti, tak v minuloročnom sčítaní rómsku uviedlo 1,23 percenta (67,2 tisíca) , rusínsku 0,44 percenta ( 23,7 tisíca), ukrajinskú 0,17 percenta (9,4 tisíca) a českú 0,53 percenta (29-tisíc).Najvyšší podiel slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, kde ju uviedlo až 95 percent obyvateľov kraja, najmenší podiel má slovenská národnosť v Nitrianskom kraji (70 percent).Ďalšiu národnosť uviedlo 306 175 obyvateľov Slovenska, teda 5,6 percenta. Slovenskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov, čo predstavuje jedno percento z celkového počtu trvalo bývajúcich v SR, ale 18,1 percenta z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.Maďarskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 34 089 obyvateľov, rómsku 88 985, rusínsku 39 810, nemeckú 5 255 a českú 16 175 obyvateľov. Otázku o ďalšej národnosti vypĺňali najčastejšie obyvatelia Prešovského (12 percent) a Košického kraja (9 percent).Takmer 82 percent, teda 4 456 102 obyvateľov, si uviedlo materinský jazyk slovenský. Ďalšími najpočetnejšími materinskými jazykmi sú maďarský 462 175 (8,5 percenta) a rómsky 100 526 (1,8 percenta). Ostatné materinské jazyky tvoria podiely menšie ako jedno percento. Posunkový slovenský jazyk si ako materinský uviedlo 1 835 obyvateľov.Koaličný poslanec parlamentu György Gyimesi (OĽaNO) sa v reakcii na to poďakoval všetkým tým, ktorí sa v sčítaní postavili na stranu jednej identity. Zároveň ozrejmil, že v súčasnosti v koalícii prebiehajú na túto tému diskusie.Konkrétne spomenul možnosť zmeny volebného zákona, na základe ktorého by bolo možné znížiť kvórum pre vstup maďarských politických strán do Národnej rady SR zo súčasných piatich percent na tri percentá.„Vidíme totiž, v akej kondícii sú v súčasnosti maďarské politické strany a je pri tom dôležité, aby mali v parlamente zastúpenie aj predstavitelia maďarskej národnosti," vysvetlil Gyimesi.Druhým spôsobom, o ktorom koalícia rokuje, je podľa jeho slov snaha zvýšiť počet volebných obvodov na 12. Riešením by podľa Gyimesiho bolo aj rozšírenie vysielacieho času v RTVS pre komunity s materinským jazykom, čo je tiež predmetom rokovaní.