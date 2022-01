Šeliga chce Žilinku vyspovedať na ústavnoprávnom výbore, témou bude sporná návšteva Moskvy (video)

Žilinka sa postaral o medzinárodnú hanbu

Kauza uneseného Vietnamca

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) požiadal predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽaNO), aby na najbližšie rokovanie výboru pozval generálneho prokurátora Maroša Žilinku.Šeliga na dnešnej tlačovej besede uviedol, že od generálneho prokuratúra bude žiadať vysvetlenie, akým spôsobom bude slovenská prokuratúra spolupracovať s Ruskou federáciou v boji proti korupcií, kyberšikane či ochrane životného prostredia.Maroš Žilinka v Moskve podpísal Program spolupráce medzi Generálnou prokuratúrou SR a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023.Spolupráca sa podľa dohody má zameriavať na oblasti korupcie, extrémizmu, kyberkriminality, ekologických trestných činov, ako aj v oblasti ochrany práv a oprávnených záujmov sociálne zraniteľnej skupiny občanov.Šeligu prekvapilo a zarazilo, keď Žilinka prezentoval, že ide do Moskvy podpísať zmluvu o spolupráci s ruskou prokuratúrou.„Keď som to videl, tak som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať. Keby to nebolo vážne, tak je to naozaj smiešne. Maroš Žilinka spôsobil medzinárodnú hanbu Slovenskej republike,“ skonštatoval. Žilinka podľa Šeligu sčasti spochybnil slovenskú zahraničnopolitickú orientáciu.„Sme par dní potom, ako na ukrajinské štátne agentúry bol útok, za ktorý sú pravdepodobne zodpovední ruskí hackeri. Takýchto útokov vo svete je veľa. O tomto nás majú prísť učiť Rusi?,“ pýtal sa Šeliga. Podľa poslanca je smutné, že Žilinka v Rusku vôbec nespomínal kauzu uneseného Vietnamca.„Ten únos sa mal stať práve cez Ruskú federáciu, ktorá na tom mala participovať. Rovnako sa nezastal politických väzňov v Rusku a nehovoril o vraždách novinárov v Rusku,“ pokračoval. Poslanec uzavrel, že Žilinka za rok vo funkcií ukázal, že slová o ochrane právneho štátu „sú len reči“.„Nie je to len o ceste do Moskvy, to je len taka čerešňa na torte, ktorá znepokojuje verejnosť. Je to napríklad o tom, že vyšetrovatelia Ďurka a Čurilla podali sťažnosť proti obvineniu a dodnes prokuratúra nerozhodla,“ dodal s tým, že Žilinka nerobí dobré meno prokuratúre.