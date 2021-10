Počas sviatkov bude v teréne viac policajtov, upozorňujú na ostražitosť

Zvýšený nápor na parkoviskách

Zlodeji na cintorínoch či v kostoloch

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami zvýši počet policajtov v teréne. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Od 28. októbra do 2. novembra bude viac policajtov na cestách, v okolí cintrínov, kostolov aj železničných staníc. Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách k cintorínom a na parkoviskách.Polícia očakáva zvýšený nápor vodičov na parkoviskách pred cintorínmi. Ľudí preto žiada, aby sa v prípade, že nemajú cintorín ďaleko, vybrali na pietne miesto radšej pešo.„Na cesty sa v týchto dňoch vydajú aj vodiči, ktorí jazdievajú zriedkavejšie, majú menej vodičských skúseností, prípadne sú už vo vyššom veku. Zvýšte preto pozornosť pri vedení vozidla, prípadne zvážte, či je nevyhnutná cesta na cintorín vlastným vozidlom,“ vyzýva polícia.Zároveň upozorňuje ľudí, aby si ani na cintorínoch, v autách či kostoloch nenechávali veci bez dozoru. Aj na uvedené miesta sa totiž počas sviatkov zvyknú počas sviatočných dní zameriavať zlodeji. Ľudia by nemali zabúdať ani na používanie reflexných prvkov umiestnených na oblečení, aby boli chodci dostatočne viditeľní pre vodičov motorových vozidiel.