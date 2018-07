Počas uplynulého roka Fiľakovo ušetrilo vyše 352.000 eur

Na snímke je západná strana hradného vrchu vo Fiľakove s vchodom do jednej z podzemných chodieb pod Fiľakovským hradom, v ktorej tamojšie Hradné múzeum plánuje zriadiť novú expozíciu. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Fiľakovo 4. júla (TASR) – Vyše 352.000 eur z takmer deväťmiliónového rozpočtu sa počas uplynulého roka podarilo ušetriť samospráve Fiľakova v okrese Lučenec. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorým sa zaoberali mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí.Ušetrené peniaze putovali do rezervného fondu, ktorý mesto plánuje využiť na dofinancovanie rozbehnutých investičných projektov.vymenoval primátor Attila Agócs s tým, že spomínané investičné akcie majú plánované rozpočty v súhrnnej výške približne štyri milióny eur.Rezervu vyše 300.000 eur mesto podľa jeho slov vytvorilo napriek tomu, že okrem prípravy uvedených veľkých projektov počas roka investovalo aj do množstva menších.uviedol primátor.