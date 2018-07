Zníženie dôchodkov v Grécku na budúci rok by mohlo byť miernejšie

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 4. júla (TASR) - Ďalšie zníženie dôchodkov v Grécku naplánované v budúcom roku by mohlo byť miernejšie. Uviedol to eurokomisár pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici.Moscovici v utorok (3.7.) po stretnutí s gréckym ministrom financií Euklidom Tsakalotosom povedal, že Atény musia rešpektovať škrty a záväzky, na ktorých sa dohodli so svojimi medzinárodnými veriteľmi. Dodal však, že tieto záväzky nemusia byťvyhlásil.Dohodnuté škrty by mali vstúpiť do platnosti v januári 2019 a zredukujú vládne výdavky na dôchodky o približne 1,8 miliardy eur. Dôchodky v zadlženej krajine sa pritom v uplynulých rokoch opakovane znižovali v rámci plnenia jej fiškálnych cieľov.Grécko má 20. augusta po ôsmich rokoch konečne vystúpiť zo záchranného programu, ktorý mu pomáhal udržať sa nad vodou počas dlhovej krízy. Výmenou za finančnú pomoc však boli tvrdé reformy a úsporné opatrenia.