Počas Vianoc Slováci na kvalite nešetria, ukázal prieskum. Menu si pripravia s prémiovými produktami

Na sviatočnom stole len to najlepšie

Jedlo si treba vychutnať

* Prieskum Vianočná kampaň vypracovala pre spoločnosť BILLA v októbri 2023 na vzorke 506 respondentov agentúra 2muse na základe kvantitatívneho ad-hoc prieskumu realizovaného formou online panela s riadeným prístupom. Zber dát prebiehal v termíne 25. – 26. 10. 2023.

22.11.2023 (SITA.sk) -Pre 95 % ľudí je na Vianoce najpodstatnejšie tráviť čas v kruhu svojich blízkych, dôležitosť však Slováci prikladajú tiež oddychu, tej správnej vianočnej atmosfére či tradíciám. Aj takéto zistenia priniesol tohtoročný vianočný prieskum spoločnosti BILLA.* Hoci sú Vianoce späté s materiálnymi darmi, ich prijímanie je podstatné len pre tretinu ľudí. Naopak, ak by Slováci mohli blízkym darovať nehmotné kvality, obdarovali by ich srdečnosťou, optimizmom, humorom či pokorou. "V prieskume sme tiež zistili, že najobľúbenejšou vianočnou aktivitou Slovákov je sledovanie rozprávok – film Tri oriešky pre Popolušku napríklad zvykne sledovať až 9 z 10 ľudí, pričom najčastejšie si pri ňom pochutnávajú na koláčoch, orieškoch alebo čipsoch. Medzi ďalšie preferované sviatočné aktivity patrí zdobenie vianočného stromčeka, návšteva blízkych či pečenie sviatočných cukroviniek," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. Najčastejšie ľudia vianočné zvyky preberajú od svojich rodičov, prípadne ich kombinujú s tradíciami partnerovej rodiny. Pätina opýtaných oslavuje vianočné sviatky dvakrát.Ako ďalej vyplýva z prieskumu BILLA, Slováci si počas Vianoc radi vychutnávajú dobré jedlo – vyjadrili sa tak štyri pätiny ľudí (82 %). "Najobľúbenejším sviatočným pokrmom sa stala kapustnica, na ktorú nedá dopustiť štvrtina opýtaných. Do top trojky vianočných pochúťok sa okrem nej dostali zemiakový šalát a kapor. O tejto rybe, podobne ako o oblátkach, ananáse, figách či datliach sa ľudia vyjadrili, že si ich kupujú iba počas vianočného obdobia," vysvetlila K. Kirchnerová. Keďže Vianoce sa považujú za čas hojnosti a štedrosti, ľudia tiež viac prihliadajú na potraviny vysokej kvality, ktoré nie sú celoročne bežnou súčasťou ich nákupov. Každý piaty Slovák nešetrí na vianočnej rybe, a vo vysokej kvalite si ľudia zvyknú dopriať aj ovocie, mäso či alkohol.Vianočné sviatky s puncom najvyššej kvality prináša spoločnosť BILLA, a to vďaka svojej značke BILLA Premium. Ide o produkty vyrobené z prvotriednych surovín, vyznačujúce sa plnou chuťou i vôňou, pochádzajúce od prísne preverených dodávateľov. Sieť supermarketov momentálne sortiment BILLA Premium rozširuje o nové výrobky, aby zákazníkom pomohla dopriať si najkrajšie sviatky v roku kvalitne a chutne. Novinkami tejto značky sú napríklad extra panenský olivový olej 100 % gréckeho pôvodu, saláma s hľuzovkou, hľuzovkové čipsy, lávový koláčik vyrobený z belgickej čokolády alebo syr gouda, ktorý zrel najmenej 12 mesiacov. Na modernejší a elegantnejší sa mení aj dizajn produktov BILLA Premium."S našou značkou BILLA Premium si zákazníci môžu doslova vychutnať život. Na týchto potravinách si dávame mimoriadne záležať a prinášame v nich tie najexkluzívnejšie chute. Počas vianočných sviatkov zákazníci určite ocenia výberové syry, šunky, cestoviny či oleje, ale aj rôzne druhy cukroviniek. Vďaka značke BILLA Premium ľudia pozdvihnú svoje sviatočné delikatesy na novú úroveň, či už majú v pláne pripraviť tradičné rodinné menu alebo ozvláštniť svoj receptár inovatívnymi vianočnými tipmi," uviedla K. Kirchnerová.Informačný servis