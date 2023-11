Synovca Pavla Pašku uznali vinným, čaká ho sedemročný trest a uhradiť musí viac ako 150-tisíc eur

Trest za štyri spáchané skutky

Výpovede svedka Hložného





Paška stál pred súdom aj pre výtržníctvo a ublíženie na zdraví spolu s jeho súrodencami Mariánom a Martinom. Na jeseň 2015 sa totiž zapojili do nočnej potýčky v centre Košíc, pri ktorej podľa obžaloby napadli mladú ženu a jej priateľa. Krajský súd v Košiciach mu za prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví potvrdil dvojročný trest s podmienečným odkladom na tri roky. Tento verdikt bol však zrušený právoplatným nepodmienečným trestom v kauze ultrazvukov. Tam bol pôvodne Špecializovaným trestným súdom odsúdený na sedem rokov. Najvyšší súd SR však trest zmiernil na päť rokov, pričom dôvodom bol dlhší časový úsek, ktorý ubehol od skutku datovaného do roku 2013.





22.11.2023 (SITA.sk) - Branislava Pašku, synovca bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku , v stredu sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici uznal vinným zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Ide o ďalšiu kauzu už odsúdeného Pašku súvisiacu tentokrát s nákupom nábytku pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach z roku 2014.Samosudca uložil obžalovanému súhrnný trest odňatia slobody vo výške sedem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a povinnosť uhradiť škodu UNLP v sume viac ako 151-tisíc eur. Ako uviedol sudca Rastislav Stieranka v zdôvodnení, ide o súhrnný trest za štyri spáchané skutky v troch trestných veciach.Rozsudok nie je právoplatný, lebo sa proti nemu v celom rozsahu odvolal obhajca obžalovaného a prokurátor si ponechal lehotu na odvolanie. Rozhodovať bude odvolací Najvyšší súd SR. Verdikt samosudcu si okrem obžalovaného, ktorého priviedla eskorta, prišiel vypočuť aj jeho brat Maroš Paška.Ako v záverečnej reči uviedol Paškov obhajca, obžalovaný sa necíti byť vinný zo skutkov, ktoré sa mu v obžalobe kladú za vinu. Žiadal v plnom rozsahu jeho oslobodenie spod obžaloby.„Máme za to, že nebolo preukázané, že by skutky spáchal obžalovaný tak, ako je mu to kladené v obžalobe,“ dodal advokát, ktorý sa v záverečnej reči odvolával na výpoveď svedka Petra Hložného, ktorý bol konateľom spoločnosti Pro - Tender, s.r.o., ale v auguste tohto roka zomrel. Spoločnosť Pro - Tender poskytovala UNLP poradenské služby a administráciu verejných obstarávaní.Na pojednávaní boli v stredu pred ukončením dokazovania prečítané okrem iných listinných dôkazov aj výpovede svedka Hložného z prípravného konania. V poslednej z nich uviedol, že nevidí v konaní Pašku žiadne machinácie, obžalovaný mal podľa neho len kontrolovať zákazky a podľa neho zlyhali kontrolné mechanizmy nemocnice. Vo výpovedí spomína aj nejednoznačné vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie.Branislav Paška si momentálne už odpykáva právoplatný päťročný trest väzenia vo veci nákupu predražených ultrazvukov pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach.V aktuálnej kauze je Paška obžalovaný z machinácií pri nákupe nábytku pre urgentný príjem košickej nemocnice. Ten bol v roku 2014 zaobstaraný za viac ako 200-tisíc eur.Objednávka však bola podľa obžaloby výrazne predražená, za čo mal byť zodpovedný práve obžalovaný vtedajší šéf oddelenia verejného obstarávania nemocnice. Univerzitná nemocnica v Košiciach žiada úhradu škody vo výške 170-tisíc eur. Rovnako ako v kauze ultrazvukov, aj tu obžalovaný popiera vinu.