Počas víkendu bude horúco, odborníci apelujú na dostatočný pitný režim

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovákov počas víkendu potrápia horúčavy, mali by preto obzvlášť dbať na pitný režim. Meteorológovia upozorňujú, že teploty dosiahnu v niektorých okresoch 33 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Odborníci apelujú na ľudí, aby situáciu nepodceňovali a dbali na prevenciu.Na sobotu vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa v niekoľkých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, kde môže dosiahnuť teplota medzi 14.00 až 18.00 h až 33 stupňov Celzia. V rovnakom čase v nedeľu (21. 7.) môže dosiahnuť teplota 33 stupňov Celzia na juhu Slovenska v piatich slovenských krajoch.Záchranári odporúčajú zdržiavať sa v čase obeda, od 11.00 do 15.00 h, v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim. Vodu treba podľa odborníkov piť aj vtedy, keď človek smäd necíti. Dodávajú, že vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti pripomenul, že dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách odporúčajú odborníci obmedziť nápoje s obsahom cukru, chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je čistá voda, minerálne vody či zriedené ovocné a zeleninové šťavy. Pri pobyte vonku netreba zabúdať na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.