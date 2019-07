Štúdio RTVS v B. Bystrici v sobotu otvára svoje brány pre verejnosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Banská Bystrica 20. júla (TASR) – Príležitosť nahliadnuť do zákulisia štúdia RTVS v Banskej Bystrici má verejnosť počas sobotňajšieho Dňa otvorených dverí. Návštevníci sa môžu stretnúť so známymi hlasmi z éteru Rádia Regina Stred a redaktormi či moderátormi Televíkendu i Reginy.uviedol výkonný riaditeľ štúdia Miroslav Debnár.Pracovníci štúdia zavedú návštevníkov do zákulisia svojej práce, kde im ukážu, ako vzniká spravodajský príspevok od námetu, nahrávania, po strih a samotné odvysielanie. Vyskúšať si tiež môžu dabovanie filmu alebo rozprávky, prípadne prácu s vysielacím pultom v rozhlase i prácu s kamerou v televíznom štúdiu.Nechýba ani živé vysielanie magazínu Farmárska revue, záhradkárska poradňa, rady pre včelárov, ukážky pre zveľaďovanie záhrady, veterinárna poradňa či výroba syrových nití. Pre detských návštevníkov sú pripravené športové, kreatívne a náučné stanovištia, súťaže, divadelné predstavenie i koncert.Štúdio RTVS v Banskej Bystrici je otvorené od 10.00 do 17.00 h. Uzatvorené pre všetku dopravu sú ulice prof. Sáru a Figuša-Bystrého. Pre návštevníkov je pripravená kyvadlová doprava z parkoviska na Mičinskej ceste.