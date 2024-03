Počas volieb v Rusku kontrolovali voličom hlasovacie lístky, niektoré však napriek tomu obsahovali slová ako „vrah“ či „čaká ťa Haag“

Viaceré nedemokratické praktiky

"Poludnie proti Putinovi"

18.3.2024 (SITA.sk) - Napriek tomu, že súčasný ruský režim pred prezidentskými voľbami robil všetko pre to, aby potlačil opozíciu a akýkoľvek odpor, našli sa odvážlivci, ktorí vyjadrili nesúhlas s ruským vodcom Vladimirom Putinom Ruské nezávislé médium Meduza, ktoré sídli v Lotyšsku, zverejnilo zábery od čitateľov, pričom na jednom bolo napísané "vrah" a na druhom "čaká ťa Haag" so zjavným odkazom na Putinove zločiny vrátane tých vojnových na Ukrajine.Niektorí ľudia však povedali agentúre AP, že s radosťou volili Putina. To nebola novinka v krajine, štátna televízia chváli ruského vodcu a vysloviť akýkoľvek iný názor je riskantné. Dmitrij Sergienko, ktorý odovzdal svoj hlas v Moskve, povedal: "Som spokojný so všetkým a chcem, aby všetko pokračovalo tak, ako je teraz."Niekoľko ľudí bolo zatknutých, vrátane v Moskve a Petrohrade, po tom, čo sa pokúsili založiť požiare alebo odpáliť výbušniny vo volebných miestnostiach, zatiaľ čo iní boli zadržaní za hádzanie zelených tekutín alebo atramentu do urny.Stanislav Andrejčuk z poprednej ruskej nezávislej volebnej pozorovacej skupiny Golos uviedol, že Rusov prehľadávali pri vstupe do volebných miestností. Vyskytli sa tiež pokusy o kontrolu vyplnených hlasovacích lístkov pred ich vhodením a jedna správa uviedla, že polícia požadovala otvorenie volebnej urny, aby z nej odstránili niektoré hlasovacie lístky.Ruská opozícia usporiadala početné zhromaždenia v rámci iniciatívy jej zosnulého lídra Alexeja Navaľného s názvom Poludnie proti Putinovi. Mnohí ľudia na protest proti ruskému vodcovi prišli odovzdať svoj hlas v ruských prezidentských voľbách súčasne v nedeľu o 12.00 h.Moskovská prokuratúra predtým uviedla, že fronty v nedeľu napoludnie možno považovať za marenie práce volebných komisií, za ktoré hrozí až päť rokov väzenia. Napoludnie sa však v blízkosti volebných miestností v ruských mestách a v zahraničí zišlo viac ľudí ako v predchádzajúcich dvoch dňoch.