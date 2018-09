Počas výročia košickej pobočky AmCham sa diskutovalo o rozvoji regiónu

Košice Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. septembra (TASR) - Približne 20 zástupcov firiem, univerzít, samospráv, krajov a kreatívneho priemyslu východného Slovenska vo štvrtok diskutovalo o možnosti rozvoja východoslovenského regiónu. Stalo sa tak pri príležitosti 15. výročia založenia košickej pobočky Americkej obchodnej komory (AmCham).Cieľom bolo priniesť súbor návrhov, na ktorých by regionálne podniky a vedúci predstavitelia spoločností pôsobiacich v regióne a verejnej správe mohli ďalej spolupracovať.povedal pre TASR výkonný riaditeľ AmCham Slovensko Ronald Blaško.Bude podľa neho potrebné čeliť výzvam ako odliv talentovaných mladých ľudí či nové trendy v priemysle vrátane automatizácie a robotizácie.Ako Blaško povedal, je stále dôležité sústrediť sa na rozvoj vzdelávacieho systému a na prítomný ľudský kapitál.uviedol.Podľa jeho slov je možné vyplniť dieru na pracovnom trhu pracovnou silou z východnejších krajín, no ako podotkol, v zahraničí pracuje okolo 350.000 Slovákov.dodal s tým, že dopomôcť tomu by mal plánovaný projekt.priblížil.uviedol Anton Marcinčin, bývalý splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté regióny a poradca ministra financií SR.Počas diskusie podľa hovorcu AmCham Slovensko Michala Krčméryho zaznelo množstvo myšlienok.doplnil.