Talianski akademici sa ospravedlnili ohľadom antisemitských zákonov

Rím 20. septembra (TASR) - Talianski akademici sa vo štvrtok ospravedlnili za to, že sa ich obec v období fašizmu nedokázala postaviť proti tamojším antisemitským zákonom. Ich iniciatíva prichádza 80 rokov po tom, ako boli tieto kontroverzné rasové opatrenia zavedené, informovala tlačová agentúra DPA.V septembri 1938 boli Židia vylúčení z talianskych škôl, univerzít a výskumných inštitúcií. Mnohí nežidovskí profesori vtedy bez rozpakov zaujali miesta po ich prenasledovaných židovských kolegoch.vyhlásil dekan Univerzity v Pise Paolo Mancarella počas podujatia, na ktorom sa zúčastnili mnohí ďalší vedúci činitelia talianskych univerzít.Mancarella dodal, že následkom rasových zákonov z roku 1938 prišlo o svoju prácu 448 židovských profesorov, zatiaľ čo viac než 6000 detí židovského pôvodu vylúčili zo škôl.Fašistický diktátor Benito Mussolini zaviedol antisemitské zákony so zámerom posilniť vzťahy Talianska s nacistickým Nemeckom Adolfa Hitlera po tom, ako nariadil vypracovanieo čistote talianskej rasy.Talianska armáda však počas druhej svetovej vojny vzdorovala požiadavkám Nemecka posielať Židov do koncentračných táborov a deportácie sa začali iba v roku 1943, keď už bol Mussolini zosadený a Nemci okupovali časti Talianska.Centrum pre súčasnú židovskú dokumentáciu (CDEC) v Miláne v roku 2015 odhadlo, že do nacistických táborov sa dostalo 9800 židov, pričom iba približne 12 percent z nich prežilo.