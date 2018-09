Počas vysielania vrazilo auto do budovy televízie

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dallas 5. septembra (TASR) - Neznámy muž vrazil v stredu ráno miestneho času malou dodávkou do budovy virtuálnej stanice KDFW americkej vysielacej spoločnosti Fox v centre mesta Dallas. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Televízia KDFW zverejnila v stredu ráno na svojom Facebooku fotografie vozidla, ktoré vrazilo do veľkých okien budovy neďaleko hlavného vchodu v centre Dallasu v americkom štáte Texas.píše sa vo vyhlásení KDFW.Podľa AP muž po náraze porozhadzoval okolo auta papiere. Do budovy sa mu nepodarilo vojsť a zakrátko ho zadržali.Incident sa stal priamo počas ranného vysielania, ktoré pokračovalo bez prerušenia. Nikto sa pri ňom nezranil.Informácie o totožnosti zadržaného muža ani motív jeho konania neboli bezprostredne známe.