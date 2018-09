Novinkou cien Dosky 2018 je hlasovanie verejnosti o divadlo sezóny

Historická budova Slovenského národného divadla, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. septembra (TASR) - Nominácie na divadelné ocenenia Dosky 2018 určilo 42 kritikov, teoretikov a publicistov. Výsledky 23. ročníka ankety za výkony vlaňajšej sezóny budú známe počas slávnostného ceremoniálu 7. októbra, ktorý sa prvýkrát uskutoční v historickej budove Slovenského národného divadla (SND).informovala na stredajšej tlačovej konferencii garantka ankety Zuzana Uličianska.Z troch nominovaných budú udelené ceny v desiatich kategóriách. Najviac, 14 nominácií má SND v Bratislave. V rámci záverečného ceremoniálu sa po štvrtý raz odovzdá Cena Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla. Jej laureátom sa stane divadelný kritik, pedagóg, znalec súčasného divadla a divadelnej histórie Vladimír Štefko.Nominácie za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla získali za kolektívny herecký výkon Alena Ďuránová, Tatiana Poláková, Andrej Palko, Peter Čižmár, Gabriela Mihalčínová Marcinková a Braňo Mosný v inscenácii hry Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí zo Štátneho divadla v Košiciach. Tiež Monika Potokárová za spevácky výkon v inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu (Činohra SND Bratislava) a Svetozár Sprušanský za úpravu textu a réžiu inscenácie podľa Antona Pavloviča Čechova Izba č. 6 (Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov).Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla sú nominovaní Adrian Szelle za tanec v postave Alexeja v inscenácii baletu Borisa Eifmana Za hranicami hriechu / Bratia Karamazovovci (Balet SND), Soňa Ferienčíková a kolektív za koncept a tanečnú interpretáciu v inscenácii Everywhen (GAFFA o.z. a BOD.Y o.z.) a koncept inscenácie Eu. Genus/Dobrý. Rod v réžii Andreja Kalinku s dôrazom na tanečný výkon Lívie Balážovej (zoskupenie Med a prach).Dvaja speváci sú nominovaní za mimoriadny počin v oblasti operného divadla - Jolana Fogašová za výkon v postave Florie Toscy v opere Giacoma Pucciniho Tosca (Opera SND) a Peter Mikuláš za výkon v postave Sira Johna Falstaffa v inscenácii opery Giuseppeho Verdiho Falstaff (Štátne divadlo Košice). Tiež Jiří Menzel za réžiu inscenácie opery Giuseppeho Verdiho Falstaff (Štátne divadlo Košice).Jednotlivci s tromi inscenáciami Činohry SND kandidujú na laureáta za najlepšiu scénickú hudbu. Nimi sú Daniel Fischer v hre Bjornstjerneho Bjornsona Nad našu silu (Činohra SND), Katarzia s Pjonim v inscenácií Sofoklovej hry Antigona (Činohra SND) a Ivan Acher v inscenácii adaptácie románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier.Za najlepší kostým sezóny sú navrhnutí dvaja výtvarníci z Činohry SND - Marija Havran za kostýmy v inscenácii adaptácie románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier a Peter Čanecký za kostýmy v inscenácii hry Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Šancu na cenu má aj Lenka Rozsnyóová za kostýmy v inscenácii hry Alfreda Jarryho Kráľ Ubu (Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov).Ďalší výtvarníci sú nominovaní za najlepšiu scénografiu sezóny, a to Markéta Plachá za inscenáciu hry Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí (Štátne divadlo Košice), Iveta Ditte Jurčová a Katarína Caková za výtvarný koncept v inscenácii Americký cisár na motívy knihy Martina Pollacka (Štúdio 12 Bratislava a Divadlo Pôtoň Bátovce) a Juraj Kuchárek za scénu v inscenácii adaptácie románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier (Činohra SND).Dvaja herci Činohry SND majú nomináciu na najlepší herecký výkon - Martin Huba za postavu Matthiasa Clausena v inscenácii hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka a Ján Koleník za postavu Kreóna v inscenácii Sofoklovej hry Antigona. Tiež Milan Ondrík za postavu Rodericka v inscenácii Stalker podľa románu bratov Arkadija a Borisa Strugackých (Štúdio Teatro Tatro).Na najlepší ženský herecký výkon kandidujú Ivana Kubáčková za postavu Ženy v inscenácii Duncana Macmillana Pľúca (O. z. per. ART. a Divadlo Astorka Korzo'90 Bratislava ), Barbora Andrešičová za postavu Emmy v inscenácii hry Duncana Macmillana Ľudia, miesta a veci (Divadlo Andreja Bagara, Nitra), Ivana Uhlířová za postavu Laury Wingfieldovej v inscenácii hry Tennessee Williamsa Sklenený zverinec (Divadlo Aréna Bratislava).Za najlepšiu réžiu sezóny sú nominovaní Júlia Rázusová za inscenáciu hry Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí (Štátne divadlo Košice), Iveta Ditte Jurčová za inscenáciu Americký cisár na motívy knihy Martina Pollacka (Štúdio 12 Bratislava a Divadlo Pôtoň Bátovce) a Michal Vajdička za inscenáciu hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka (Činohra SND).Dva tituly Činohry SND ašpirujú na najlepšiu inscenáciu, a to adaptácia románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier v réžii Mariána Amslera a inscenácia hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka v réžii Michala Vajdičku. Nominantom je aj inscenácia Americký cisár podľa knihy Martina Pollacka v réžii Ivety Ditte Jurčovej (Štúdio 12 Bratislava a Divadlo Pôtoň Bátovce).