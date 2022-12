Počas zápasu Argentíny zomrel po skolabovaní známy americký novinár

Renomovaný americký futbalový novinár Grant Wahl zomrel v piatok po kolapse na štadióne v Lusaile počas štvrťfinálového duelu MS medzi Argentínou a Holandskom. Mal 48 rokov, presná príčina jeho úmrtia nebola bezprostredne známa.





"Ďakujeme Grantovi za jeho obrovskú oddanosť a vplyv na náš šport v Spojených štátoch," reagovala Futbalová federácia USA (US Soccer) na správu o smrti Wahla, ktorý pracovne pokrýval už svoj v poradí ôsmy svetový šampionát. Patril medzi najznámejších futbalových žurnalistov v zámorí.Podľa svedectva prítomných novinárov Wahl počas predĺženia zápasu skolaboval a priamo na tribúne sa mu lekári snažili poskytnúť akútnu pomoc. Napriek tomu neskôr zomrel. Ešte pred predĺžením opísal na sociálnej sieti vyrovnávajúci gól Holandska na 2:2 vetou: "Neuveriteľný gól po štandardnej situácii".Už v predchádzajúcich dňoch sa sťažoval na zdravotné problémy. "Prechladnutie z uplynulých desiatich dní sa v deň zápasu USA - Holandsko zmenilo na niečo vážnejšie," uviedol minulý víkend Wahl na svojej webstránke. V mediálnom centre mu potom lekári naordinovali antibiotiká a sirup proti kašľu s tým, že pravdepodobne ide o zápal priedušiek. Test na covid-19 mal negatívny, svoje ťažkosti pripisoval aj prepracovanosti, nedostatku spánku a veľkej miere stresu.Wahl si na začiatku turnaja v Katare obliekol pred duelom USA s Walesom dúhové tričko na podporu LGBTI komunity a na štadióne v Al Rajáne ho preto na 25 minút zadržali. Neskôr informoval, že sa mu za to Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ospravedlnila.V rokoch 1996 až 2021 pracoval pre prestížny americký športový magazín Sports Illustrated. Spolupracoval aj so spoločnosťami CBS a Fox Sports, pripomenula agentúra AP.