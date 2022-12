Sestriere 2022: Vlhová sa usadila na čele po 1. kole obrovského slalomu v Sestriere

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. V talianskom Sestriere viedla s náskokom siedmich stotín pred domácou Martou Bassinovou. Na tretej pozícii figurovala obhajkyňa malého glóbusu Tessa Worleyová z Francúzska (+0,40), štvrtá bola Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,44).





Vlhová so štartovým číslom šesť predvádzala od úvodu dynamickú, agresívnu jazdu. Skvele sa vyrovnala s nerovnou podložkou a optimálnu líniu si dokázala držať aj v strmej strednej časti, kde mali jej konkurentky problémy. V porovnaní s Bassinovou, ktorá štartovala s jednotkou, bola na všetkých medzičasoch v zelených číslach."Bolo pekné sa opäť vrátiť po dlhšom čase na líderskú pozíciu. Veľmi sa teším, že sa mi podarilo podať dobrú jazdu," uviedla Vlhová pre JOJ Šport. "Podmienky sú veľmi ťažké, bolo treba ísť trošku s rozumom. Videla som ako išli baby predo mnou, presne som mala v hlave, ako pôjdem. Som šťastná, že sa mi to podarilo. Úprimne, čakala som, že po snehovej nádielke organizátori lepšie upravia trať. Podmienky sú také, aké sú, nedá sa sa tým nič robiť. Druhé kolo bude veľký boj, budem sa snažiť ísť iba to svoje."Menej sa vydarila jazda Švajčiarke Lare Gutovej-Behramiovej, víťazka úvodného obrovského slalomu sezóny v Killingtone zaostávala pred druhým kolom (13.30) za Vlhovou o 1,12 s. Ďalšia favoritka Sara Hectorová zo Švédska bola priebežne šiesta (+0,50), domáca Federica Brignonenová sa zaradila na siedmu priečku (+0,96).