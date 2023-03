Počas zápasu Slovanu Bratislava a Spartaka Trnava zasahovala polícia, zranili sa štyri osoby

Verejný poriadok

Obmedzenie na slobode

5.3.2023 (SITA.sk) - Niekoľko incidentov riešila bratislavská krajská polícia počas sobotňajšieho futbalového zápasu medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava. Futbalový zápas bol pokojný až do chvíle, keď krátko pred koncom došlo v sektore D určenom pre fanúšikov hostí k násilnému poškodzovaniu ochranných sietí, a tak hrozil pád fanúšikov.„Z toho dôvodu bol vykonaný zo strany príslušníkov policajného zboru služobný zákrok a do niekoľkých minút bol obnovený verejný poriadok. Pri tejto udalosti došlo k zraneniu štyroch osôb z radov fanúšikov,“ informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Protiprávne konania, ku ktorým došlo v tomto sektore, momentálne polícia dokumentuje a vyhodnocuje.Prvého priestupku sa dopustil už po príchode na Železničnú stanicu Bratislava – Nové Mesto fanúšik FC Spartak Trnava, ktorý aj napriek zákazu používal pyrotechnický výrobok. Dostal blokovú pokutu. Počas presunu fanúšikov do priestorov Národného futbalového štadióna jedna z osôb neuposlúchla výzvu verejného činiteľa, polícia ho riešila v blokovom konaní.Po skončení športového podujatia jeden z fanúšikov FC Spartak Trnava neuposlúchol výzvu verejného činiteľa. Keďže dotyčný sa dopustil uvedeného priestupku opakovane, bude ho polícia riešiť v správnom konaní. Jeden z fanúšikov pri odchode zo zápasu poškodil sklenenú výplň autobusu.„Z toho dôvodu policajti ihneď zakročili a osobu podozrivú z trestného činu poškodzovania cudzej veci obmedzili na osobnej slobode,“ doplnila polícia.