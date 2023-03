Zjazd v Kvitfjelli ovládla domáca Lieová, Goggiová si zaistila ďalší malý glóbus a Shiffrinová veľký (foto)

Prvá Nórka s víťazstvom v ženskom zjazde

Goggiová s istotou získa malý glóbus

Shiffrinová má piaty veľký glóbus

4.3.2023 (SITA.sk) - Nórska reprezentantka Kajsa Vickhoff Lieová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu žien v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v nórskom Kvitfjelli.Dvadsaťštyriročná lyžiarka triumfovala s náskokom 0,29 sekundy pred Taliankou Sofiou Goggiovou , tretia skončila s mankom 0,41 sekundy úradujúca olympijská víťazka zo Švajčiarka Corinne Suterová a nepopulárnu 4. priečku obsadila dvojnásobná majsterka sveta v tejto disciplíne Slovinka Ilka Štuhecová (+0,61 s).Slovenka Petra Vlhová neštartovala a chýbať bude aj v nedeľňajšom Super-G, keďže nebola súčasťou meraných tréningov.Víťazná Lieová naplno využila štartové číslo 3, bola najrýchlejšia v strednej aj spodnej časti trate a dostala sa na čelo poradia, odkiaľ ju už nezosadila žiadna zo súperiek.Stala sa prvou Nórkou s víťazstvom v ženskom zjazde v histórii SP a dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli, doposiaľ mala na konte dve druhé miesta - v Super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene v januári 2021 a v zjazde v talianskej Cortine d' Ampezzo v januári tohto roka."Je to úžasné, nedokážem to opísať. Nikdy som sa necítila lepšie. Chcem si užívať lyžovanie a užívate si ho ešte viac, keď víťazíte. Som teda veľmi šťastná," povedala Lieová v cieli.Goggiová druhým miestom potvrdila vedúcu pozíciu v celkovom poradí zjazdu, pred druhou Štuhecovou má náskok 209 bodov a s istotou získa malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne za sezónu 2022/2023.Goggiová sa dostala na pódium aj v siedmom zjazde v ročníku, päťkrát zvíťazila a druhýkrát skončila druhá."Cítim sa skvele. Získala som štvrtý malý glóbus za zjazd a tretí za sebou. Som za to veľmi šťastná, ale nie som spokojná so svojím dnešným výkonom. Nelyžovala som tak dobre a nešlo mi to tak hladko ako v tréningoch," uviedla 30-ročná Talianka.Američanka Mikaela Shiffrinová obsadila delenú 5. pozíciu, upevnila si post líderky celkového hodnotenia seriálu a v predstihu si zabezpečila piaty veľký krištáľový glóbus v kariére (2017, 2018, 2019, 2022, 2023).Keďže Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová skončila v sobotu až na 21. priečke, z druhého miesta stráca na Američanku už nedostihnuteľných 796 bodov pred poslednými siedmimi pretekmi. Dvadsaťsedemročná Liptáčka Vlhová na tretej priečke zaostáva za druhou pozíciou o 21 bodov. Viac celkových prvenstiev v SP ako Shiffrinová má zo žien na konte iba Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová (6), rekord oboch pohlaví patrí jej krajanovi Marcelovi Hirscherovi (8)."Je to celkom divoké. Vždy je zvláštne opísať pocity zo zisku trofeje za sezónu v deň, keď ju získate, ale zároveň nezvíťazíte v pretekoch. Počas celej sezóny sme odvádzali úžasnú prácu a je vcelku výnimočné mať isté prvenstvo pred záverečnými pretekmi," skonštatovala Shiffrinová, ktorá stratila na sobotňajšiu víťazku Lieovú 0,79 sekundy, rovnako ako Rakúšanka Ramona Siebenhoferová Shiffrinová v počte víťazstiev v SP zostáva na čísle 85, teda o jedno za legendárnym Švédom Ingemarom Stenmarkom. Aby sa mu dorovnala na čele historického poradia, potrebuje dosiahnuť ešte jeden triumf, v sobotu na to nevyužila štvrtý pokus. V nedeľu je v Kvitfjelli na programe ďalší superobrovský slalom, v tom piatkovom zvíťazila Rakúšanka Cornelia Hütterová.