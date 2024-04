Počet brancov do ozbrojených síl v Nórsku sa bude zvyšovať, Oslo chystá miliardovú investíciu

2.4.2024 (SITA.sk) - Nórsko plánuje zvýšiť počet odvedených vojakov zo súčasných 9-tisíc na 13 500. Daný cieľ chce vláda podľa tlačovej agentúry NTB dosiahnuť do roku 2036.„Musíme mať dostatok ľudí so správnymi zručnosťami v správnom čase. V budúcnosti budeme potrebovať viac ľudí s profesionálnymi vojenskými znalosťami,“ vyjadril sa v utorok minister obrany Bjørn Arild Gram Podľa ministra sa bude počet brancov na počiatočnú službu v ozbrojených silách každým rokom postupne zvyšovať. Oslo sa chystá investovať niekoľko miliárd nórskych korún do zariadenia nórskych ozbrojených síl Terningmoen, kde budú zhromažďovať nových regrútov. Konkrétnu sumu Arild Gram neuviedol.V marci podobný krok už avizovalo Dánsko, ktoré chce zvýšiť počet mladých ľudí vo vojenskej službe, pričom sa chystá rozšíriť vojenské odvody na ženy a predĺžiť dobu služby zo 4 na 11 mesiacov pre obe pohlavia. Kodaň chce zvýšiť počet brancov o 300 ľudí na celkový počet 5-tisíc.